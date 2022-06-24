أبو العينين يشارك في اجتماع رؤساء الحكومات على هامش قمة رواندا للاستثمار

شارك صباح اليوم الجمعة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع رؤساء الحكومات على هامش قمة " استثمر في رواندا"، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي



وأقيمت قمة "استثمر في رواندا" بعنوان " مستقبل مشترك.. الابتكار، والتواصل" خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٢٦ يونيو، وحضرها ما يزيد على ٥٤ رئيس دولة وحكومة وملوك الدول الأعضاء

وحضر أبو العينين أمس الخميس الجلسة المغلقة لرئاسة القمة بحضور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والرئيس الرواندي بول كاجامي والرئيس الأوغندي موسيفيني ، كما شارك في الجلسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وشهد النائب أبو العينين جلسات المنتدى الاقتصادي حيث استعرض الحاضرون فرص أفريقيا في الاستثمار وخطط التعافي بعد جائحة كورونا وكذلك آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي