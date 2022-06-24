عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين يشارك في اجتماع رؤساء الحكومات على هامش قمة رواندا للاستثمار

صدى البلد

شارك صباح اليوم الجمعة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع رؤساء الحكومات على هامش قمة " استثمر في رواندا"، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي


وأقيمت قمة "استثمر في رواندا" بعنوان " مستقبل مشترك.. الابتكار، والتواصل" خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٢٦ يونيو، وحضرها ما يزيد على ٥٤ رئيس دولة وحكومة وملوك الدول الأعضاء

وحضر أبو العينين أمس الخميس الجلسة المغلقة لرئاسة القمة بحضور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والرئيس الرواندي بول كاجامي والرئيس الأوغندي موسيفيني ، كما شارك في الجلسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وشهد النائب أبو العينين جلسات المنتدى الاقتصادي حيث استعرض الحاضرون فرص أفريقيا في الاستثمار وخطط التعافي بعد جائحة كورونا وكذلك آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضى على إيصال أمانة.. المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة

اعدموني وادفنوني في حضنها.. حقيقة اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف وانهياره

أبو جبل وبن شرقي.. 6 لاعبين خارج الزمالك الموسم المقبل

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

أغلى علاج في العالم من أجل رقية.. حكاية ملحمة خير بطلها المصريون

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

أمير قطر يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

ترشيحاتنا

بعد قرار المحكمة العليا .. ميسوري أول ولاية أمريكية تحظر الإجهاض

الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة وعودة الأجواء مستقرة غدا

الجسر الجوي بين مصر والسعودية| مغادرة أول فوج من حجاج القرعة ..فيديو

مبروك عليك نوح .. لاعبو الزمالك يهنئون شيكابالا بمولوده الجديد

منتخب مصر يتراجع | حمادة رضوان : يجب إقالة اتحاد الكرة

مشيرة خطاب تهنئ مايا مرسي بعضوية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى علاج في العالم من أجل رقية.. حكاية ملحمة خير بطلها المصريون

أثار غضب محبيه.. ماذا قال حسن شحاتة عن محمد صلاح وسبب تراجعه؟

التمثيل آخر خطوات البرغوث.. هل أثر المرض على مهارات ميسي وحقيقة تلقيه تهديدات؟

شهداء الصداقة يتساقطون.. شاب يقتل رفيق عمره طمعا في سيارته

فيديو

5 رصاصات.. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد داخل جامعة بالأردن.. فيديو جراف

فخورون بهم.. النجوم يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة

هكذا تخلصت منه .. اعترافات المتهم في واقعة دار السلام

شاهد| حصيلة صادمة لزلزال أفغانستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ