متحف القوات الجوية ووزارة الشباب يحتفلان بذكرى ثورة 30 يونيو

تحت شعار "30 يونيو ثورة شعب"، يحتفل متحف القوات الجوية المصرية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ،اليوم الجمعة، من خلال احتفالية جماهيرية تُقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وفتح متحف القوات الجوية أبوابه أمام الجمهور للدخول مجاناً فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً؛ ليتسنى لعدد كبير من المواطنين المشاركة فى الاحتفالية.

يشهد الاحتفالية بعض الرموز ممثلين عن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمحاربين القدماء والفنانين والإعلاميين ورجال وسيدات الأعمال ورواد الدراجات النارية والهوائية وبمشاركة فريق نسور وزارة الشباب والرياضة للياقة البدنية، وجمعية الكشافة الجوية والاتحاد المصري للقفز بالمظلات والرياضات الجوية.

يأتي الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو التى تحققت أهدافها وتعددت إنجازاتها وأنقذت الدولة المصرية وكل المنطقة العربية من الانهيار، وكذلك لتقديم التحية لكل مواطن مصري شارك فى الثورة، وكان بطلاً حقيقياً ثار من أجل الوطن، ثم خاض مع قائده الأعلى معارك كثيرة للحفاظ على هوية مصر ووحدة شعبها ومكافحة الإرهاب ونشر الوعى لمواجهة الشائعات وبناء الثقة بين المواطنين والدولة ثم البناء والتنمية دون توقف.