الشباب والرياضة تطلق أولى قنوات مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أولي قنوات مراجعات ليلة الامتحان، بمادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 ، خلال الفترة من 23 يونيو الجاري لــ 20 يوليو المقبل.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، على توفير الخدمات المجانية للطلاب من خلال منصاتها المختلفة عبر تقنية زووم .

وشارك في أولي المحطات محمد الكردي ، ضمن نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عبر الرابط التالي ،ووفقًا للجدول الزمني المحدد .

ولمشاهدة الحلقة الاولي في مادة اللغة العربية ، عبر الرابط التالي :

https://zoom.us/rec/play/t3WUtDqYVv58AN7uvbAGnaRDwQGB4hzxp9YE9WCstH8lNNsjDfYa7gZuHSxkD9xW28bZUEGm1n_nQ6e2.uTFmsrpHzSYUCOZX?continueMode=true&_x_zm_rtaid=RaT_KnadQ52kV-3o470aWA.1656082581729.c8f042d5e4f58f4f51e73f2f1d6f50e5&_x_zm_rhtaid=17