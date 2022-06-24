بعد ذهبيات رفع الأثقال| رحمة أحمد: أحلم بلقب أولمبياد باريس 2024.. فيديو

قالت رحمة أحمد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، والمتوجة بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين بالمكسيك، إن لم تكن تتوقع أن تحقق لقب بطولة العالم في يوم من الأيام، معقبه: "البداية كانت صعبة".



وأضافت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تدربت لمدة 6 أشهر مرتين يوميا قبل البطولة، وتعبت كثيرا في التدريب"، لافته: "هذه كانت أول مشاركة لي في بطولة العالم".

وأشارت رحمة أحمد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال،: "القادم أفضل، و سأشارك في بطولة أولمبياد باريس 2024 وأحلم بتحقيق لقب في الأولمبياد".