بمظهر عصري.. سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN | صور

استطاعت شركة سوزوكي أن تحتل مكانة قوية داخل العديد من اسواق السيارات، لما تقدمة من اصدارات متنوعة بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك المتوسطة وصغيرة الحجم.

سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN

ويبدو أن الصانع الياباني يريد أن يبهر متابعيه بعد ان كشف النقاب عن احدث اصداراته من فئة السيارات الصغيرة وسط عائلة الهاتشباك، وهي النسخة ALTO LAPIN، والتي تأتي بتصميم مميز وخاطف للأنظار، مع حزمة من التجهيزات.

مواصفات السيارة ALTO LAPIN من سوزوكي اليابانية

دعمت السيارة سوزوكي ALTO LAPIN بمحرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 660 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 63 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات طراز CVT.

سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN

تحتوي السيارة سوزوكي ALTO LAPIN على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى لمسات انيقة وعصرية، ومقاعد مدعومة بسخانات، وفرش يجمع بين الجلد والقماش، ومكيف هواء، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى تقنيات الحماية وبعض وسائل الرفاهية والتحكم.

سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN

وتأتي السيارة سوزوكي ALTO LAPIN بمظهر خارجي صغير الحجم، مع مصابيح أمامية دائرية، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية بشكل عصري، بالإضافة إلى جنوط رياضية، واشارات ضوئية بالمرايات الجانبية، مع حساسات ركن، ومصابيح خلفية دائرية بشكل منقسم.

سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN

أسعار السيارة سوزوكي ALTO LAPIN

تقدم السيارة سوزوكي ALTO LAPIN بقيمة تتراوح بين 10.438 دولار و 12.199 دولار أمريكي.