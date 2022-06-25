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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الأجمل فى العالم .. أبرز 10 معلومات عن محمية وادى الجمال

صوره موضوعية
صوره موضوعية

محمية وادى الجمال تجمع بين هدوء الطبيعة وسحر التخييم تحت النجوم وتشاهد فيه حياه بريه نادرة على ساحل البحر الأحمر تحوى تنوع إحيائي.. وطيور مهاجرة.. وشواطئ صافية فى اجمل شواطئ مصرشاطئ حنكوراب والقلعان فى تجربة لا تنسى

محمية وادى الجمال قطعة من الفردوس 

  1. تتجسد فيها الطبيعة الخلابة ، ويتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والنخيل وبحيرات تمتزج فيها المياه المالحة بالعزبة لتسحر الأنظار بجمالها .
  2. يوجد فيها فجوات حفرتها السلاحف البحرية بالرمال تاركة البيض فيها. 
  3. تضم مساحات شاسعة من النباتات النادرة مثل أشجار المانجروف التي تنمو في مياه البحر، وتبني فيها الطيور المهاجرة عششها، ونباتات أخرى تبلغ أطوالها من 5 إلي 9 أمتار.
  4. المحمية أنشأت فى الاساس للحفاظ على التنوع البيولوجي  وأُعلنت محمية عام 2003. 
  5. تنقسم محمية وادى الجمال إلى عدة محميات، فمحمية منطقة جزيرة وادي الجمال تبعد 8 أميال.
  6. هى ثانى أكبر تجمع لطائر صقر الغروب ، إضافة إلى محمية منطقة «حنكوارب» التي تبعد 18 كيلو متر جنوبى وادى الجمال .
  7. تتميز بالشواطئ والشعاب المرجانية ٬ ثم محمية منطقة القلعان التى تبعد مسافة 9 كيلومترات شمال قرية حماطة.
  8. تمتاز بوجود مساحات شاسعة من نبات «المانجروف» والعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة، ثم محمية جزر حماطة وهى تقع على بعد ميلين من الشاطئ المقابل لقرية حماطة وتتميز بأماكن لممارسة أنشطة السباحة والغوص.
  9. محمية وادي الجمال تمتاز بأنها تضم مجموعة متميزة من الثروات البحرية والجبلية. كما تضم متحف جيولوجي بداخله أنواعاً من المعادن النفيسة التي تستخدم في صناعة السيارات والطائرات.
  10. تتميز المحمية أيضاً بوجود تكوينات جيولوجية مليئة بالمعادن النفيسة مثل الزمرد وأحجار الزينة والفلسبار والرصاص والمنجنيز. وبها أيضاً آثار أبراج حربية قديمة وقلاع أثرية ومواقع للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت والزمرد بشكل مكثف بالقرب من منطقة وادي سكيت حيث يوجد حجر الزمرد الذي كان المصدر الوحيد لهذا الحجر أيام الإمبراطورية الرومانية، ويوجد به أكبر منجم زمرد في التاريخ.

 

 

 

 

 

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