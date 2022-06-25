ضمن الأجمل فى العالم .. أبرز 10 معلومات عن محمية وادى الجمال

محمية وادى الجمال تجمع بين هدوء الطبيعة وسحر التخييم تحت النجوم وتشاهد فيه حياه بريه نادرة على ساحل البحر الأحمر تحوى تنوع إحيائي.. وطيور مهاجرة.. وشواطئ صافية فى اجمل شواطئ مصرشاطئ حنكوراب والقلعان فى تجربة لا تنسى

محمية وادى الجمال قطعة من الفردوس