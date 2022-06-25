مصر للطيران للخدمات الجوية تحصل على جائزة دولية فى تميز خدمة الغذاء

حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية علي جائزة " تميز خدمة الغذاء " علي مختلف رحلات مصر للطيران في استفتاء عام قامت به مجلة "باكس انترناشيونال" المعنية بشئون السفر وخدمات الطيران عالميا والمتخصصة علي مدي تسع وعشرين عاما فى الرصد والتحليل ومتابعة الأداء لمختلف شركات الطيران العالمية فى مجال الخدمات الجوية وجاء فوز مصر للطيران بالجائزة ممثلا عن قارة أفريقيا .

تسلم الجائزة حاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بالإنابة عن الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

وجاء حصول مصر للطيران للخدمات الجوية على الجائزة خلال تمثيل الشركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتموين الرحلات WTCE في مدينه هامبورج الالمانيه في دورته العاشرة وسط حضور كبير من كبريات شركات الطيران الدوليه، وتعد هذه الجائزة بمثابة إشادة دولية جديدة تضاف الي سجل الشهادات والجوائز الدولية بالشركة الوطنية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة في تطوير وتحديث خدماتها المقدمة لعملائها وكسب ثقتهم .