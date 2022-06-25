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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات الخطة المركزية.. رصف 5 شوارع بحي شرق ملوي جنوب المنيا

رصف شوارع ملوي
رصف شوارع ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة الرصف للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تمهيد الطرق والعمل على رفع كفاءتها لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بجميع المراكز والقري التابعة لها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، بدء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بنطاق شارع 26 يوليو بحي شرق المركز بطول 800 متر وعرض 13 مترا مزدوجا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وهندسة طرق ملوي، ضمن مشروعات الخطة المركزية للعام المالي 2021 – 2022، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أنه يجري العمل على رصف شارع 26 يوليو بشرق المركز، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشوارع الأزهار وشكري وبورسعيد والمطاحن بحي شرق المدينو. 

وأكد استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ خطة الرصف الخاصة بشوارع المركز وفقا للجدول الزمني المحدد.

التنسيق الداخلية محافظ المنيا الخدمات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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