الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز بكأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد في دور الــ8 من النسخة القديمة لمسابقة كأس مصر .

ويعقب المران إختيار سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني للفريق الأحمر قائمة اللاعبين التي سيدخل بها المعسكر المغلق .

وأسفرت قرعة دور الـــ16 من النسخة الجديدة لكأس مصرالتي أُجريت ظهر اليوم، السبت، بمقر اتحاد الكرة المصري أسفرت عن مواجهة الأهلي ومصر المقاصة في هذا الدور.

تأهل الأهلي لدور الـ16 بعدما فاز على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف فيما تأهل المقاصة بالفوز على بني عبيد بثنائية نظيفة في دور الـ32.