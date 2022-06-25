تسويق مشروعات التخرج.. جامعة حلوان : مبادرة تهدف لنشر أفكارهم واستغلال طاقتهم.. والطلاب: تأهيل لسوق العمل

جامعة حلوان تطلق مبادرة للتسويق لمشروعات تخرج الطلاب

رئيس جامعة حلوان : نولي اهتماما بمشروعات التخرج و نعمل على استغلال طاقات الطلاب الكامنة

طلاب هندسة حلوان : الجامعة تعمل على نشر أفكارنا و تأهيلنا لسوق العمل



يبتكر الطلاب الجامعات العديد من الاختراعات و الابتكارات الفريدة خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن ان تفيد المجتمع و تساعد علي تحقيق التطور .



‎وأطلقت كلية الهندسة بجامعة حلوان مبادرة هنسوقلك بالتعاون مع أسرة من أجل مصر ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان هذه المبادرات تاتي من ان الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الطلابية التى تتواكب مع واقع واحتياجات المجتمع وتسعى لخدمته بإسهامات الطلاب فى تطبيقها، واستغلال الطاقات الكامنة لديهم ودفع المواهب الشابة التى تزخر بها الجامعة إلى النور.

وصرح مسئولي اسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان ان المبادرة تأتي لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، ويتم ذلك من خلال إرسال الطلاب نبذة عن مشروعاتهم وفيديوهات لها، وهو ما يسهم بدوره في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التى ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسؤولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.



واوضح احد الطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان إن مبادرة هنسوقلك ساعدت على شهرة مشروعات التخرج الخاصة بالفرق النهائية و استفادة طلاب الفرق الاخري من افكار زملائهم كما ساعدت على نشر أفكار الطلاب بمنصات التواصل الاجتماعي ما ويساعدهم في مواجهة سوق العمل و تعريف الشركات بافكارهم .



و من ضمن المشروعات التي نشرتها المبادرة مشروع جديد يتمثل فى تصميم وإنتاج أجهزة ذكية يمكن التحكم فيها من خلال تطبيق على الموبايل عن طريق الواي فاي من داخل وخارج المنزل، حيث يمكن من خلال استخدام هذه الأجهزة توفير الطاقة المستهلكة في المنزل بإظهار اقتراحات للمستخدم عن كيفية توفير للطاقة وإبلاغه بقيمة فاتورة الكهرباء المتوقعة في نهاية كل شهر .

‎والأجهزة التي تم انتاجها هي : Touch Screen: للتحكم في جميع أجهزة المنزل الذكية بلمسة واحدة (و هي أختيارية) يمكن استبدالها بتطبيق الهاتف المحمول، Smart Switches: ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ / إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ، واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ، واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الاﺟﻬﺰة، Smart Power Socket: ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ / إﻳﻘﺎف الجهاز و يمكن ضبطه بوقت محدد كما تمكن المستخدم من تسجيل الأستهلاك الكهربي من الطاقة.

‎كذلك Energy Meters: وهو يمكن المستخدم من تسجيل القراءات المختلفة و حساب الاستهلاك اليومي و الشهري والسنوي من خلال تطبيق الهاتف المحمول او من خلال موقع خاص لكل مستخدم بمنتهي الأمان و الخصوصية. يمكن تركيبه للغرفة او المنزل كاملا

‎ومجموعة من Sensors: وتشمل الحرارة و الرطوبة بالغرفة و مستوي الخزانات وحساسات الدخان والحريق للمطابخ وحتي حساسات تسريب الغاز بالحمامات والمطابخ. كما تشمل حساسات الحركة أمام المنزل حيث يمكن ربطها باضاءة المداخل اتوماتيكيا. هذه الحساسات خط الدفاع الأول ضد التسربات والأضرار الناجمة عن المياة، Smart door lock : وهي مسئولة عن التحكم في بوابة المنزل عن طريق وجه الشخص او رقم سري من اختياره، وكذلك Smart dimmer : وهي للتحكم في شدة إضاءة المصابيح في المنزل على مستويات مختلفة من الإضاءة.



‎و الطلاب المشاركين بالمشروع هم ابراهيم مصطفى، عبد الرحمن محمد امير، بسام مصطفى، امير وديع، محمد سمير، محمد الشحات، عبد الله هشام، ميار عادل، ندى طلعت، اسراء عصام ويشرف على الطلاب الدكتور محمد القورفلي.