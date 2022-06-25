منتخب السلة يهزم أوغندا فى ختام البطولة الودية الدولية

فاز المنتخب الوطنى للسلة اليوم على منتخب أوغندا بنتيجة 89/59 في آخر مباريات البطولة الودية الدولية التى استضافها برج العرب.



وكان المنتخب قد حقق الفوزه على رواندا بنتيجة 71/58 فى المباراة الماضية.



فى حين فاز على نظيره الأردني بنتيجة58–45، في افتتاحية مباريات الدورة فى المباراة التى شهدت العديد من الأحداث المثيرة، حيث انطلقت بانسحاب المنتخب الأردني قبل نهاية الفترة الأولى اعتراضًا على قرارات التحكيم، قبل أن يتراجع النشامى مرة أخرى لاستكمال المباراة بعد تدخل مسؤولي المنتخب المصري لتهدئة الأمور.



وقبل نهاية الفترة الثالثة، تعرض مهاب ياسر لاعب المنتخب الوطني لإصابة قوية بقطع فى الرباط الصليبى وهو ما دفع المنتخبان للاكتفاء بهذا القدر ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة وفوز المنتخب المصري.



وكانت تقام منافسات الدورة الودية الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي: مصر والأردن ورواندا وأوغندا، وتقام ضمن إطار استعدادات المنتخبات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.



و يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهلأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات