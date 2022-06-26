ماستركارد: المبيعات الدولية والموردين العالميين ضمانٌ الانتعاش والنمو بعد الجائحة

مدفوعة بالنمو الرقمي وفرص المبيعات الدولية، ارتفاع العائدات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا(46%) مقارنة بفترةما قبل الجائحة، وفق "تقرير المدفوعات العابرة للحدود لعام 2022" من ماستركارد.

نمو المبيعات عبر الإنترنت فاق المعدل العالمي لسبع من كل عشر شركات (71%)، ونصف هذه الشركات تقريباً(49%)تواصل أعمالهافي الخارج.

سبع من كل عشر شركات(72%) أفادتبأنالجائحةاتاحت لهاالحصول على أسعار أكثر تنافسية منالموردين عبر الحدود.

في خضم التركيز المتزايد على المبيعات الدولية والموردين العالميين، ست من كل عشر شركات (59%)تقومحالياً بسداد وتلقي المدفوعات عبر الحدود أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة.

أظهرت بيانات تقرير حديث أصدرته ماستركارد تحت عنوان "المدفوعات العابرة للحدود لعام 2022" أن اثنتين من كل خمس شركات صغيرة ومتوسطة (46%)في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقياارتفعت عائداتها الماليةأكثر مما كانت عليه قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو كان مدفوعاً بجملة من العوامل، من أهمهاإجراء الأعمال عبر الإنترنت والمبيعات الدولية، حيث سجلتسبع من كل عشر شركات (71%) نمواً تجاوز المعدل العالمي في المبيعات عبر الإنترنت، بينما تخطط (77%) منهالمواصلة أعمالها في الخارجفي المستقبل.

وأوضح البحث، الذي شمل ما يزيد على 3000 شركة صغيرة من جميع أنحاء العالم، أنه يتعين على 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تغييرات على أسلوب عملها للنجاة من آثار الجائحة، بينما تعتقد 64%من هذه الشركات العالمية، أنها قامت بالفعل بتغيير أنماط عملها على نحو دائم.

وأدت الجائحة إلى تسريع التحول الرقمي للاستفادة من الفرص العابرة للحدود، حيث ذكرت نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تقريباً(49%)أن نشاط عملها أصبح أكبر على الصعيد الدولي.

وعزت ثلاثة أرباع هذه الشركات تقريباً (64%)، التي شملتها الدراسة،أسباب النمو في أعمالها إلى المدفوعات عبر الحدود، ما يؤكد على أن المدفوعات عبر الحدود ستكون محور الاهتمام لنمو الأعمال في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي سيمضي الانتعاش الاقتصادي قدماً.

وأفادت 59% منهذه الشركات أنها تسدد وتتلقى المدفوعات حالياً عبر الحدود أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة.

وقالت (72%) منها إن الجائحة أتاحت لها الحصول على عروض أسعار أكثر تنافسية من الموردين عبر الحدود، بينما أفادت 46% أن استخدام الموردين الدوليين يقلل من المخاطر.

وقال ستيفن غرينجر، نائب الرئيس التنفيذي لماستركارد:"أدى الاضطراب غير المسبوق الذي أحدثته الجائحة إلى إعادة مواءمة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ودفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التطلع بشغف إلى الفرص الكامنة في الأسواق الجديدة.ومع التنامي المتسارع لشبكات العملاء والموردين الدوليين في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وجميع أنحاء العالم، لا سيما عبر الإنترنت، وأصبح من الضروري أن تمتلك المؤسسات المالية الحلول المناسبة عبر الحدود لدعم هذه الشركات، ولابد من الارتقاء بأنظمة الدفع عبر الحدود لتصبح أسرع وأرخص وأكثر أماناً.

وتتيح خدمات ماستركارد عبر الحدود، من خلال نقطة وصول واحدة، للشركات إرسال الأموال واستلامها بأمان وبأعلى مستويات الثقة التي تتوق إليها."

وتحرص ماستركارد، من خلال بناء علاقات التعاون مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، على دعم جميع الشركات في مسعاها لمعالجة هذه المشكلات، والارتقاء بمنظومة المدفوعات عبر الحدود لكل من الشركات والأفراد، إذ تتيح خدمات ماستركارد العابرة للحدود للأفراد والشركات إرسال الأموال واستلامها بأمان، وتقدم لهماطلاعاً مسبقاًعلى التواريخ والأوقات والرسوم، مما يمنحهم مزيداً من الثقة والقدرة على بناء توقعات مدروسة.

ويتوافر "تقرير مدفوعات ماستركارد العابرة للحدود 2022" كاملاً هنا.

نبذةعن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)،www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.