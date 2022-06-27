حـزب مصـر أكتوبـر يثمن الخطوات الفعالة المتخذة من قبل إدارة الحوار الوطني

ثمـن حـزب مـصـر أكتوبـر الخطـوات الفعالة الـتـي تتخذها إدارة الحـوار الوطنـي وإعلانها عـن تشكيل مجلس أمناء الحـوار بـعـد إسناد مهمـة اختيار مجلس الأمناء للمنسق الـعـام.

وتابع الحزب -في بيان له - :"جـاء اختيار مجلس أمناء بالتشاور مـع القـوي السياسية والنقابية وجميع الأطراف المعنية بالحوار الأمـر الـذي استغرق 20 يوما لكي نخرج بتشكيل من 19 عضوا يمثلون كافة الـرؤى والتخصصات".

وأضاف:"يأتـي هـذا التشكيل ليعبـر عـن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلـى مخرجات إيجابية للحـوار بـمـا يـخـدم صالح المواطـن المصـري، و تنتظـر دعـوة مجلس أمناء الحـوار ليبـاشـر عملـه للبدأ فـي إعـداد حـوار جـيـد وفـعـال بنتائج إيجابية كما هو المأمول منه".