عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حـزب مصـر أكتوبـر يثمن الخطوات الفعالة المتخذة من قبل إدارة الحوار الوطني

صدى البلد

ثمـن حـزب مـصـر أكتوبـر الخطـوات الفعالة الـتـي تتخذها إدارة الحـوار الوطنـي وإعلانها عـن تشكيل مجلس أمناء الحـوار بـعـد إسناد مهمـة اختيار مجلس الأمناء للمنسق الـعـام.

 

وتابع الحزب -في بيان له - :"جـاء اختيار مجلس أمناء بالتشاور مـع القـوي السياسية والنقابية وجميع الأطراف المعنية بالحوار الأمـر الـذي استغرق 20 يوما لكي نخرج بتشكيل من 19 عضوا يمثلون كافة الـرؤى والتخصصات".

 

وأضاف:"يأتـي هـذا التشكيل ليعبـر عـن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلـى مخرجات إيجابية للحـوار بـمـا يـخـدم صالح المواطـن المصـري، و تنتظـر دعـوة مجلس أمناء الحـوار ليبـاشـر عملـه للبدأ فـي إعـداد حـوار جـيـد وفـعـال بنتائج إيجابية كما هو المأمول منه".

حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر الحوار الوطني مجلس الأمناء القـوي السياسية والنقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قاتل نيرة بالأبيض وأمها بنظارة سوداء.. القصة الكاملة لجلسة قضية طالبة المنصورة| صور

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2021

بدون أهله.. قاتل نيرة أشرف وحيدا في محكمة الجنايات| صور

اعترافات مثيرة.. محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ( تغطية خاصة)

وزير التعليم: خريجو 3 كليات مستبعدون من التقديم في مسابقة30 ألف معلم

شاب ينهي حياته بالقفز من سطح مبني في العباسية.. صور

ريكاردو سواريز.. 5 معلومات عن المدير الفني الأقرب لقيادة الأهلي

3800 جنيه الحد الأدنى لراتب المدرسين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

موضوعات متعلقة

وفقا لآخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 -6-2022

هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. 17 سبب يجعلك لا تفوته

بتضيع مجهود الفريق بالكامل .. ابراهيم سعيد يهاجم شريف اكرامى | شاهد

ترشيحاتنا

ميدو: الأهلي مهمهوش "المنظرة" في ملف مدربه الجديد ..فيديو

ميدو يوجه التحية لحسام غالي وأمير توفيق ويكشف مميزات مدرب الأهلي المُنتظر..فيديو

ميدو: سامي قمصان مدرب "كبير" وتاكيس جونياس سهل مهمة الأهلي.. فيديو

الكشف عن تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية جديدة لصالح أوكرانيا

وفقا لآخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 -6-2022

هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. 17 سبب يجعلك لا تفوته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس ترقص مع "ماكيت" لوالدتها خلال حفل زفافها

سعر الكيلو 7 آلاف جنيه.. اكتشاف أغلى مخلوق نادر على الأرض

طفرة.. ابتكار روبوتات أسماك يمكنها جمع البلاستيك من المحيطات

العفاريت خطفته.. الكاميرات ترصد لحظة اختفاء طفل صغير فجأة بطريقة غريبة بماليزيا

فيديو

صحة الفنانين.. عملية قلب لـ محمد ثروت .. وتمزق أربطة لـ شذى وزيادة وزن وائل كفوري

البطاطا ضمن مكونات الخبز.. التموين: نخفف استخدامات القمح وترقب بانخفاض الأسعار

صفوة الأصفياء لريحان كريم تحقق مليون مشاهدة.. فيديو

بفستان الفرح.. وفاة عروس كفر الشيخ بوسي كامل أثناء عقد قرانها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

عمرو الحديدي

إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ