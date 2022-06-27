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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون في ألمانيا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

المصريون في المانيا
المصريون في المانيا

أقامت المنظمة المصرية الألمانية بمدينة فرانكفورت احتفالية بمناسبة  ذكري ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة و شارك في الاحتفال وفد من البعثة الدبلوماسية المصرية في فرانكفورت مكون من القنصل سيد عقيل و المستشار السياسي نادر رأفت و القنصل صموئيل شفيق والملحق العسكري ببرلين العميد علاء قاسم ووفد من شركة مصر للطيران مكون من المدير العام الاستاذ وائل سليمان و اللاستاذ محمد غريب و الاستاذ شريف توفيق و فضيلة الشيخ صفوت بدران مندوب الازهر الشريف
و القس موريس باسيلي  راعي كنيسه مار مرقص و الدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الاعلي للجاليات بألمانيا.  

و شارك  بالاحتفال رئيس جمعية الصداقة الألمانية المصرية بتوبنغن الدكتور البروفيسور احمد عبد الكريم و دكتور مهندس علاء صبري و لفيف من رموز الجالية المصرية في ألمانيا و فرانكفورت.

و بدأ الاحتفال  بالنشيد الوطني المصري و الألماني ثم  بكلمة من السيد ماجد سعد رئيس المنظمة .


حيث تقدم سعد  بخالص التهاني لجموع المصريين قيادة وشعبا. و بتهنئة خاصة  الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر بالوطن في أصعب اللحظات الفارقة التي عصارتها مصر،  و إنقاذ الدولة و الهوية المصرية التي كانت مهددة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و الجماعات المتطرفة التي لا تعطي قيمة "للوطن" او لمفهوم الدولة. 


متمنيا ل الرئيس التوفيق الدائم في خدمة وطننا الحبيب. و تلدم بالتهنئة ايضا لجيش وشرطة مصر الذي لم يتأخرا لحظة في حماية مقدرات الشعب المصري العظيم. 


و تهنئة للبعثة الدبلوماسية المصرية في ألمانيا و السفير/خالد جلال ، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا و سيادة القنصل العام بفرانكفورت السفير خالد طه و لكل الوفود المشاركة و الحاضرين  و كل ابناء الجاليه المصريه في المانيا.

والقى  العميد علاء علي قاسم كلمة مرحبا بالحضور وعبر عن امتنانة لابناء الجالية المصرية في ألمانيا

و القى أيضا سيادة القنصل سيد عقيل كلمه مرحبا بالحضور والقى فضيلة الشيخ صفوت  بدران و القمص موريس باسيلي و الدكتور ثروت قادس كلمة عبروا  فيها  عن مفهوم حب الأوطان و حفظ الله لمصر و كافة أطياف شعبها.

وطلب ماجد سعد الحاضرين للوقوف دقيقه حداد  على ارواح شهداء مصر من الجيش و الشرطة و المدنين . 


والقى السيد / جيروم هالي بيانا صحفيا باللغة الألمانية لشرح مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو للضيوف الالماني وعرض افلام وثائقية باللغه العربيه ومدبلجة باللغه الالمانيه والإنجليزية

و أكد ماجد سعد ان  ثورة ال٣٠ من يونيو ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر و انطلاق نحو الجمهورية الجديدة حيث تري مصر مشروعات قومية و تنموية غيرت حياة المواطنين واثقين من خطوات القيادة السياسية، ان مصر تسير على النهج الصحيح نحو النمو و الازدهار .

وقامت بعدها جمعيه الصداقة المصرية الالمانية بمدينة توبنغن بتكريم ماجد سعد  شهاده تكريم وهديه تذكاريه من البروفيسور د/ احمد عبد الكريم رئيس الجمعية  وذلك علي مجهوداته في خدمة وتجميع شمل المصريين والتأخي بين الشعب المصري والألماني. 

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