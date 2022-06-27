المصريون في ألمانيا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

أقامت المنظمة المصرية الألمانية بمدينة فرانكفورت احتفالية بمناسبة ذكري ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة و شارك في الاحتفال وفد من البعثة الدبلوماسية المصرية في فرانكفورت مكون من القنصل سيد عقيل و المستشار السياسي نادر رأفت و القنصل صموئيل شفيق والملحق العسكري ببرلين العميد علاء قاسم ووفد من شركة مصر للطيران مكون من المدير العام الاستاذ وائل سليمان و اللاستاذ محمد غريب و الاستاذ شريف توفيق و فضيلة الشيخ صفوت بدران مندوب الازهر الشريف

و القس موريس باسيلي راعي كنيسه مار مرقص و الدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الاعلي للجاليات بألمانيا.

و شارك بالاحتفال رئيس جمعية الصداقة الألمانية المصرية بتوبنغن الدكتور البروفيسور احمد عبد الكريم و دكتور مهندس علاء صبري و لفيف من رموز الجالية المصرية في ألمانيا و فرانكفورت.

و بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني المصري و الألماني ثم بكلمة من السيد ماجد سعد رئيس المنظمة .



حيث تقدم سعد بخالص التهاني لجموع المصريين قيادة وشعبا. و بتهنئة خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر بالوطن في أصعب اللحظات الفارقة التي عصارتها مصر، و إنقاذ الدولة و الهوية المصرية التي كانت مهددة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و الجماعات المتطرفة التي لا تعطي قيمة "للوطن" او لمفهوم الدولة.



متمنيا ل الرئيس التوفيق الدائم في خدمة وطننا الحبيب. و تلدم بالتهنئة ايضا لجيش وشرطة مصر الذي لم يتأخرا لحظة في حماية مقدرات الشعب المصري العظيم.



و تهنئة للبعثة الدبلوماسية المصرية في ألمانيا و السفير/خالد جلال ، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا و سيادة القنصل العام بفرانكفورت السفير خالد طه و لكل الوفود المشاركة و الحاضرين و كل ابناء الجاليه المصريه في المانيا.

والقى العميد علاء علي قاسم كلمة مرحبا بالحضور وعبر عن امتنانة لابناء الجالية المصرية في ألمانيا

و القى أيضا سيادة القنصل سيد عقيل كلمه مرحبا بالحضور والقى فضيلة الشيخ صفوت بدران و القمص موريس باسيلي و الدكتور ثروت قادس كلمة عبروا فيها عن مفهوم حب الأوطان و حفظ الله لمصر و كافة أطياف شعبها.

وطلب ماجد سعد الحاضرين للوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء مصر من الجيش و الشرطة و المدنين .



والقى السيد / جيروم هالي بيانا صحفيا باللغة الألمانية لشرح مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو للضيوف الالماني وعرض افلام وثائقية باللغه العربيه ومدبلجة باللغه الالمانيه والإنجليزية

و أكد ماجد سعد ان ثورة ال٣٠ من يونيو ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر و انطلاق نحو الجمهورية الجديدة حيث تري مصر مشروعات قومية و تنموية غيرت حياة المواطنين واثقين من خطوات القيادة السياسية، ان مصر تسير على النهج الصحيح نحو النمو و الازدهار .

وقامت بعدها جمعيه الصداقة المصرية الالمانية بمدينة توبنغن بتكريم ماجد سعد شهاده تكريم وهديه تذكاريه من البروفيسور د/ احمد عبد الكريم رئيس الجمعية وذلك علي مجهوداته في خدمة وتجميع شمل المصريين والتأخي بين الشعب المصري والألماني.