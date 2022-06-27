السيسى يعزي البرهان في شهداء الواجب من الجنود السودانيين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين.

صرح بذلك بسام راضي متحدث الرئاسة الرسمي.

ودعا السيسي، المولى عز وجل، إلى أن يسكن الشهداء فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، معربا عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

يذكر أن الجيش السوداني، اتهم جيش إثيوبيا بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، معتبرا أنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

وقامت الخارجية السودانية باستدعاء السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو، وأبلغته احتجاجاً رسمياً على "قيام بلاده بإعدام أسرى القوات المسلحة السودانية".