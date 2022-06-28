تفاصيل ري 3.4 مليون فدان في الأرض الصحراوية بالطرق الحديثة.. فيديو

قال الدكتور حسن شمس الدين، مدير مشروعات تطوير الري الحقلي، إنه كان لابد من تطوير الكهرباء لخدمة مشروعات الري اللازمة لعمليات الزراعة والتي توفر غذاء المصريين، موضحًا أنها مشروعات متكاملة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المزارع كان يواجه نقصا في المياه خلال الصيف، وأحيانا تتعرض المحاصيل للتلف، وهناك من كان يروي بمياه الصرف.

ولفت حسن شمس الدين، إلى أن هناك أراضي جديدة وهي الصحراوية المقرر لها الري الحديث، وتبلغ مساحتها 3.4 مليون فدان، بينما تبلغ الأراضي القديمة 6.1 مليون فدان.

وأكد أنه تم البدء في تحويل الأراضي القديمة للري الحديث بالتعاون مع وزارة الري، منذ أغسطس الماضي، وتم أخذ محافظتين لتطبيق تجربة الري الحديث.

وأضاف مدير مشروعات تطوير الري الحقلي، أنه جاري حاليا تبطين المساقي وتبطين الترع في الأراضي القديمة.