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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد محمد ايهاب.. محمد رمضان هتلر نجم يد الزمالك يعلن اعتزاله

محمد رمضان هتلر نجم
محمد رمضان هتلر نجم يد الزمالك

اعلن محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اعتزال اللعبة بعد سنوات عطاء طويلة قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

وكتب هتلر على صفحته الشخصية: " اتخذت أصعب قرار ممكن لاي رياضي بيعشق لعبته وناديه انه ياخده, وبعد تفكير كبير وتردد أكبر من كتر ما زمايلي طلبوا ارجع عن قراري بس الحقيقة انا شايف ان ده الوقت المناسب وخلاص عاوز ارتاح وخصوصاأ اني تعبت وقدمت كل اللي اقدر عليه واللي ما قدرتش عليه وربنا يعلم خدت قد ايه من بيتي وصحتي وربنا يعلم اني اخلصت فيها عشان بحبها وبحب اعظم نادي في الكون وكان له الفضل بعد ربنا في اللي وصلت له وفي تكوين شخصيتي, هتوحشوني وخلاص هبقى واحد منكم من النهاردة يا أعظم جمهور في الدنيا".


ويعتبر محمد رمضان هتلر من أساطير نادي الزمالك في كرة اليد حيث توج مع الفريق الملكي بجميع البطولات المحلية والقارية في السنوات اللي قضاها رفقه الفارس الأبيض.
 

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