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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملاكم عمر عبدالعزيز يضيف ميدالية جديدة لمصر بألعاب البحر المتوسط

صدى البلد

صعد عمر عبد العزيز السيد لاعب المنتخب المصري للملاكمة، إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 والتي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل.

 

وتأهل "عبد العزيز" لقبل النهائي بعد فوزه على بطل ليبيا إبراهيم علي بنتيجة 3 - 0، بإجماع القضاة.

 

وكان عمر عبد العزيز قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على بطل فرنسا بنفس النتيجة ضمن منافسات دور الـ16.

 

ومن المقرر، أن يلتقي لاعب الفراعنة في قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين بطل مونتينجرو وبطل إيطاليا.

 

وبهذه النتيجة، ضمنت البعثة المصرية ميدالية جديدة تضاف إلى رصيدها.

 

وتمتلك البعثة المصرية حتى الآن 21 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و11 برونزية.

البعثة المصرية البحر المتوسط الجزائر فرنسا عمر عبد العزيز المنتخب المصري

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