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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% في الربع الأول 2022

صدى البلد

تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022، من 11% في الربع الرابع من العام 2021، و 11.7% في الربع المناظر من العام الماضي.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.4% ليصل إلى 50.1%، كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 45.1%.

وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6%، ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3%، وبانخفاض معدل البطالة 1.6%.

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة "للسعوديين وغير السعوديين" بمقدار 0.9% ليبلغ 6% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5% مقارنة بالعام الماضي.

معدل البطاله البطالة القوى العاملة سوق العمل إنخفاض معدل البطالة البطالة في المملكة

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