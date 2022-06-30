تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% في الربع الأول 2022

تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022، من 11% في الربع الرابع من العام 2021، و 11.7% في الربع المناظر من العام الماضي.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.4% ليصل إلى 50.1%، كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 45.1%.

وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6%، ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3%، وبانخفاض معدل البطالة 1.6%.

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة "للسعوديين وغير السعوديين" بمقدار 0.9% ليبلغ 6% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5% مقارنة بالعام الماضي.