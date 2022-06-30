محمود أبو حبيب يكتب : يا حلاوة!

ثمة كوميديا إبداعية لا يتقنها إلا قلة من الموهوبين ومن بين هؤلاء الفنان القدير "مظهر أبو النجا" صاحب الإفيه الكوميدي الشهير "يا حلاوة"، والذي اشتهر به ساخرًا عند حدوث مصيبة أو موقف لا يصادف منطقًا ولا يقبله عقل، ظل مصدر فكاهة للأجيال التي شاهدت أعمال الفنان مظهر أبو النجا، رحل الرجل و بقي أسلوبه هو الأمثل لكثير من المواقف التي تحدث في حياتنا في الوقت الراهن، ومن بينها المشهد الذي خرج به أحد أساتذة الفقه محاولًا التشكيك في أمر من أمور الدين، مستندًا في ذلك إلى هوىً شخصي وحجةٍ بتراء لا يقبلها منطق فضلًا عن أنه استخدمها في مقابل نص واضح وصريح.

لكن "وماله يا أخويا"! على حد قول الفنان الدكتور شديد، طالما أصبح المشهد عبثيًا إلى هذه الدرجة، وما دام الإعلام يفتح أبوابه لهؤلاء الذين يتطاولون على دين الله، ولا يستطيع بعض الإعلاميين تطبيق القواعد التي تعلموها في الإعلام عند مناقشة الرأي والرأي الآخر، من عدم طرح الآراء التي تثير الفتنة أو تحدث البلبلة في صفوف الجماهير، فضلًا عن الآراء التي تهدم في أعز ما يملك الناس وهو "دينهم"، من خلال التشكيك في مدلولات الآيات أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة، بزعم التطوير والتجديد وحرية الفكر والتعبير عن الرأي، والحقيقة أن هذا تشتيتُ وتحزيبُ بين أفراد المجتمع، بل إن خطورته تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تجعل الشباب يعزفون عن الدين والالتزام به ويذهبون شرقًا أو غربًا، ويقعون في براثن كل شاردة وواردة من الثقافات الوضيعة التي تنشر الرزيلة ولا تعرف الأخلاق.

الرأي والرأي الآخر، يظل مقبولًا ما لم يتعارض مع قانون أو عرف فضلًا عن دين أو عقيدة، وإلا أصبح هوىً مبنيُ على أيديولوجية خبيثة، فحرية التعبير أمر مكفول للجميع ما دامت ترتكن إلى قواعد علمية تحترم الثوابت، ومالم تهدف إلى إثارة معارك، وتعمد الهجوم على الثوابت والرموز، وهنا نتساءل كيف نفسح المجال لمن يتجرأ على دين الله؟، هل بات الدين هين إلى هذه الدرجة التي تفرد المساحات لمن يقدح في ثوابته، فضلًا عن تلقيبهم بالألقاب كباحثٍ ومفكرٍ وفقيهٍ، هل الطبيب الذي يستغل مهنته لسرقة أعضاء المرضى وإجراء عمليات مشبوهة يستحق وصفه بالطبيب؟! وبلغة أقرب إلى الإعلام هل الذي يسوق الشائعات ويروج الأكاذيب يستحق وصف الإعلامي؟!.

فكما يجب علينا عدم التدخل في القرارات الشخصية لاتباع التعاليم الدينية، لا يجب أيضًا على الآخرين مهاجمة هذه التعاليم الدينية، أو المطالبة بالتخلي عنها؛ فمصر عبر تاريخها يعيش بها المحجبة وغير المحجبة، ولم يتدخل أحدُ في قرار هذه أو تلك، والله -سبحانه وتعالى- فرض الفرائض الدينية الثابتة وجعل طريق الالتزام بها اختيارُ شخصي، يحاسب عليها الله وليس العبد، فكفوا أيديكم عن الدين ولا تجعلوه بضاعةً رائجةً في يد تجارٍ فاسدين.