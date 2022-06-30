اتحاد كمال الأجسام عن 30 يونيو: الشعب أثبت قدرته على رسم خريطة المستقبل

وجّه الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإداريين والمدربين، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعه لثورة 30 يونيو، واسترداد الوطن من أيدي الجماعات والتيارات الإرهابية والمتطرفة، وتلبية نداء الوطن في مواجهة جماعات الغدر والضلال وأعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة صححت المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بدعم ومساندة صادقة وقوية من القوات المسلحة للحفاظ على وطننا.



وقال فهيم، إن ثورة 30 يونيو كانت عظيمة، وتنفيذا لإرادة الشعب المصري العظيم، الذي اثبت انه قادر على مواجهة التحديات ورسم خريطة المستقبل ومواصلة البناء والتنمية للنهوض بالوطن، تحت قيادة واعية وحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع تخطي الكثير من الصعاب وتحقيق العديد من الانتصارات في كافة المجالات وقام ببناء دولة حديثة واسترجع مكانته مصر العالمية.

وفي سياق اخر أكد فهيم أن الإستعدادات تجري علي قدمً وساق للتجهيز للبطولة العربية لكمال الاجسام رقم 22 للرجال، و18 للشباب، والثانيه للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية وزير الشباب الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، و اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندريه، بالتعاون مع سلسال لتنظيم البطولات الرياضيه تحت إشراف فني مباشر من الاتحاد العربي لكمال الأجسام