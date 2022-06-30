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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألعاب البحر المتوسط.. عمر السيد يحصل على برونزية الملاكمة

صدى البلد

حقق عمر السيد لاعب المنتخب المصري للملاكمة برونزية منافسات وزت 69 كجم رجال بدورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر والتى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو القادم.

وحصل اللاعب على البرونز بعد الخسارة أمام بطل مونتينجرو في مباراة الدور قبل النهائي ، حيث ينص نظام البطولة على حصول الخاسر من مباريات الدور قبل النهائي في منافسات الملاكمة على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 25 ميدالية بينهم 5 ذهب و6 فضة و14برونز.

وتشارك مصر في منافسات الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.

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