القباج تشهد احتفالية أولاد مصر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها مجموعة من مؤسسات دور الرعاية بمناسبة احتفالات الدولة بذكري ثورة ٣٠ يونيو، حيث أقيمت الاحتفالية تحت شعار " في حب مصر" بمؤسسة دور التربية بالجيزة.

وشارك في الاحتفالية أبناء مصر من خمسة عشر مؤسسة رعاية اجتماعية من سبع محافظات، حيث تم تنظيم أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وثقافية ودينية بين أبناء مصر.

ونفذت وزيرة التضامن الاجتماعي ضربة البداية لمباراة في كرة القدم أقيمت بين الأبناء، ثم تابعت المباراة بين الفريقين، وقامت بتوزيع الميداليات علي اللاعبين وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

وحرصت القباج علي لقاء الأبناء وفتح حوار معهم والاستماع لمطالبهم، كما قامت بتفقد مؤسسة دور التربية بالجيزة وزيارة مجموعة من الشباب والشابات، وحرصت على زيارة المحتجزين للاطمئنان عليهم، كما قامت بإدارة نقاش مفتوح مع بعض العاملين لمعرفة التحديات التي يواجهونها للعمل على تذليلها حرصاً على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

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