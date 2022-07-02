صلاح بعد تجديد تعاقده مع ليفربول: الأهم من الأهداف التتويج بالبطولات

أجرى محمد صلاح قائد منتخب مصر، حوارا مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، بعد إعلان تجديد تعاقده مع الريدز بعقد طويل الأمد.

وتحدث صلاح، في العديد من الأمور، خلال الحوار المطول الذي أجراه مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عقب تجديد تعاقده.

وقال صلاح: «أنا متحمس للفوز بالألقاب مع ليفربول، وسعيد بتجديد تعاقدي بكل تأكيد، أخذنا بعض الوقت للتجديد، لكن كل شيء تم الآن».

وأضاف: «شيء رائع أن ترى نفسك تاسع الهدافين في تاريخ ليفربول، خاصة أنني فعلتها في وقت قصير، لكن مثلما قلت من قبل الأهم هو الفوز بالألقاب».

وعن ساديو ماني قال محمد صلاح: «ساديو رحل وسأفتقده كثيرًا، لقد قضى مواسم عظيمة مع النادي، ولذلك أتمنى له الأفضل، ومتحمس للغاية للعب مع داروين نونيز، قضى موسمًا كبيرًا ولعب جيدًا في مباراة ليفربول وبنفيكا».

وأضاف: «الموسم الماضي كان مليئا بالمباريات، لقد خضت 63 مباراة، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، كنت أتمنى الفوز بالألقاب، لكن يتحتم علينا أن نقضي العطلة في الوقت الحالي ونستعد جيدا للموسم الجديد».

ووجه قائد منتخب مصر رسالة إلى الجماهير: «أنتم تعرفونني، وأنا أبذل كل شيء للنادي، اللاعبون في هذا الفريق يريدون تقديم أفضل ما لديهم في الموسم الماضي ومحاولة الفوز بكل الألقاب كالعادة، ابقوا خلفنا وامنحونا دفعة كبيرة وأنا واثق أننا سنفوز بالألقاب معا مرة أخرى».