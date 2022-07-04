عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عثمان يكشف كواليس حجز الأهلي على ممتلكات عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن التفاصيل الخاصة بحجز النادي الأهلى على ممتلكات اللاعب عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي. 

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان فى تصريحات تليفزيونية للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:" كان هناك عقد بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد بموجب هذا العقد الثلاثي انتقل اللاعب لأهلي جدة وكان هناك بنود مثل حظر إعارة اللاعب أو لعبه في مصر خلال ثلاث سنوات من التعاقد وكان هناك تعاقد ثنائي بين اللاعب وأهلي جدة لتنظيم الأمور بينهما. 
وتابع : كان هناك بند بأن من يُخالف التعاقد يُلزم بغرامة 2 مليون دولار وفسخ اللاعب عقده بإرادته منفردًا واعتبر الأهلي هذا مخالفة ولجأ لمركز التحكيم والتسوية الذي أصدر حكمًا بتغريم عبدالله 2 مليون دولار ثم تقدم محاميه باستئناف قبل أن يتراجع وتم توقيع الحجز على أرصدته.

وأوضح : اللاعب لجأ للمحكمة الدولية وكانت محل طعن من النادي الأهلي واللجنة الأولمبية بحجة عدم اللجوء للجهات المحلية المختصة من قبل اللاعب.

وأضاف : الأهلي مركزه قوي في القضية ومرجح صدور الحكم لصالحنا، ولكن نحترم الأحكام القضائية وفي كل الأحوال ننصاع لهذه الأحكام متى كانت سليمة وصادرة عن الجهات المختصة.
وأشار : الحديث عن احتمالية صدور عقوبات ضد الأهلي لايوجد نص قانوني بذلك.
واختتم تصريحاته : هذه القضية مرت بثلاثة مراحل الأولى كان هناك زميل محامِ مع عبدالله تواصل معنا ثم استعان اللاعب بزميل آخر وتقدّم باستئناف ثم تراجع عنه ثم استعان اللاعب بمحامِ ثالثِ بعد إلغاء التوكيل مع المحامي السابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 214 جنيهًا

أسبوع كامل .. الوزراء يقر إجازة عيد الأضحى | تعرف عليها

حست بدخولي.. والدة المذيعة شيماء جمال تفجر مفاجأة أثناء غُسل إبنتها بالمشرحة

لا تقل عن 15 %.. مقترح برلماني بزيادة المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار

شوبير: سواريش رفض طلب سامي قمصان قبل مباراة بتروجت

سر ارتفاع الحرارة اليوم.. ظاهرة غريبة تحدث للأرض بسبب الشمس

بكرهكم كلكم .. مطربة شابة تحاول إنهاء حياتها فى لايف على فيسبوك

عقابا لها على خلع الحجاب وتعاطي المخدرات.. مقاول يحتجز ابنته في الحمام ويحلق شعرها بالهرم

ترشيحاتنا

بعد مطالبة الشيوخ الأمريكي بحظره.. تيك توك يعد بتعزيز حماية بيانات المستخدمين

التعليم تنفي تداول امتحان الديناميكا قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

الإقبال ضعيف.. ننشر سعر الذهب في مصر اليوم 5-7-2022

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة .. 4 كلمات تجنبك الوقوع في الظلم

صندوق علاج الإدمان: ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات المخلقة من 7 إلى 17%

مستشار الأهلي القانوني: حكم الحجز على أرصدة عبد الله السعيد «نهائي».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الجودو محمد عبدالموجود: ربنا بيكافئني على تعبي والبعثة المصرية أظهرت أداء مشرفا

مفيش حاجة بخمسين ! .. كيف سخر الجمهور من شروط وأسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

اتهمها بالغش بإنجاب أطفال مشوهين..لماذا يطالب زوج غادة العبسي بفسخ عقد الزواج؟

شواطئ رأس راية الخلابة.. مصيف العائلات والأسر البدوية بطور سيناء

فيديو

هددت بالتخلص من حياتها.. من هى الفنانة دينا المصري؟

أمريكي لا يأكل أي طعام مطبوخ.. ما قصته؟ فيديو جراف

بسبب مباراة الأهلي والوداد.. الكاف يعلن رسميا تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية "فيديوجراف"

جمهور الجزائر وتضحية زوجها.. ماذا قالت بسنت حميدة بعد حصد ميداليتين ذهبيتين..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الأماني كلها مشتاقة لك

محمد شعبان

عدوى تصوير الذبائح في عيد الأضحى

رشا شكر

لماذا يجب أن تبتعد بسنت حميدة عن الإعلام؟

د. ماريان جرجس

"صافر" والأزمة البيئية العالمية

المستشار أسـامة الصعيدي

التوازن النفسي وخطورة السلوك الإجرامي

كريمة أبو العينين

طوق الغرب وعم حربى

غادة جابر

نهاية الإخوان الأبدية

إلهام أبو الفتح

هل تنتهي فوضى الفضائح ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ