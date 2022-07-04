محمد عثمان يكشف كواليس حجز الأهلي على ممتلكات عبد الله السعيد

كشف المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن التفاصيل الخاصة بحجز النادي الأهلى على ممتلكات اللاعب عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي.

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان فى تصريحات تليفزيونية للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:" كان هناك عقد بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد بموجب هذا العقد الثلاثي انتقل اللاعب لأهلي جدة وكان هناك بنود مثل حظر إعارة اللاعب أو لعبه في مصر خلال ثلاث سنوات من التعاقد وكان هناك تعاقد ثنائي بين اللاعب وأهلي جدة لتنظيم الأمور بينهما.

وتابع : كان هناك بند بأن من يُخالف التعاقد يُلزم بغرامة 2 مليون دولار وفسخ اللاعب عقده بإرادته منفردًا واعتبر الأهلي هذا مخالفة ولجأ لمركز التحكيم والتسوية الذي أصدر حكمًا بتغريم عبدالله 2 مليون دولار ثم تقدم محاميه باستئناف قبل أن يتراجع وتم توقيع الحجز على أرصدته.

وأوضح : اللاعب لجأ للمحكمة الدولية وكانت محل طعن من النادي الأهلي واللجنة الأولمبية بحجة عدم اللجوء للجهات المحلية المختصة من قبل اللاعب.

وأضاف : الأهلي مركزه قوي في القضية ومرجح صدور الحكم لصالحنا، ولكن نحترم الأحكام القضائية وفي كل الأحوال ننصاع لهذه الأحكام متى كانت سليمة وصادرة عن الجهات المختصة.

وأشار : الحديث عن احتمالية صدور عقوبات ضد الأهلي لايوجد نص قانوني بذلك.

واختتم تصريحاته : هذه القضية مرت بثلاثة مراحل الأولى كان هناك زميل محامِ مع عبدالله تواصل معنا ثم استعان اللاعب بزميل آخر وتقدّم باستئناف ثم تراجع عنه ثم استعان اللاعب بمحامِ ثالثِ بعد إلغاء التوكيل مع المحامي السابق.