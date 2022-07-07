الحكومة: اكتفاء ذاتي من اللحوم الحية بنسبة 60% وتوافر السلع خلال العيد

لا تتوانى الدولة المصرية عن بذل جميع الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك في إطار خطة مواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جلياً في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي انعكس على الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وتأمين جميع احتياجات المواطنين في هذه المناسبة من خلال التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، وتوفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الأضاحي، فضلاً عن تكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجزء الرابع من سلسلة الفيديوهات التي تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تضاعفت الجهود لإتاحة وتوفير جميع السلع واللحوم استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأظهر الفيديو أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحية بنسبة 60%، وذلك مقارنة بـ 40% قبل عام 2014، مشيراً إلى أن مدة تغطية اللحوم الحية تصل حالياً إلى نحو 15 شهراً، بينما تبلغ مدة تغطية اللحوم المجمدة 6.5 شهر، في حين وصل حجم تعاقدات اللحوم الحية والمجمدة إلى 29.8 ألف طن منذ يوليو 2021.

وبالنسبة للمشروع القومي للبتلو، أشار الفيديو إلى أن المشروع يساهم في تربية وتسمين 461 ألف رأس ماشية، فضلاً عن زيادة رؤوس الماشية بالأسواق، وكذلك توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

وأوضح الفيديو أن الدولة واصلت جهودها في نشر المزيد من منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في جميع محافظات الجمهورية، لا سيما المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان.

وخلال تصريحات في الفيديو، ذكر رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق سليمان أن هناك 171 منفذاً تسويقياً ثابتاً، بالإضافة إلى 23 منفذاً متحركاً، تابعاً لوزارة الزراعة يغطي جميع أنحاء الجهورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص خط ساخن تابع لوزارة الزراعة بأرقام 15500، فضلاً عن رقم واتس آب 01558626681 للتواصل السريع في حال وجود أي مشكلة تواجه المواطن.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عادل عبد العزيز أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية ومنها اللحوم بأنواعها المختلفة في 1350 منفذاً على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع فئات المواطنين، كما تم إقامة 39 شادراً على مستوى الجمهورية لتوفير الخراف الحية بسعر 90 جنيها للكيلو.

هذا وقد رصد الفيديو آراء عدد من المواطنين بشأن جهود الدولة لتوفير السلع في المنافذ المختلفة للبيع، مؤكدين توافر جميع أنواع اللحوم بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ 40% وبجودة عالية، فضلاً عن توافر جميع السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق وغيرها، وكذلك الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة للدولة.

كما أشاد المواطنون بمستوى الخدمة المقدمة في تلك المنافذ، وحرص الدولة وتعاون الجهات المختلفة لتقديم كل سبل الدعم للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء عليهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وغيره من المناسبات.