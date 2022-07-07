ختام ناجح لبطولة كأس مصر الجديدة الأولى لكرة القدم وحضور جماهيري كبير

اختتمت مساء أمس منافسات المرحلة النهائية من بطولة كرة القدم "كأس مصر الجديدة" التي تنظمها أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمصر الجديدة، والتي انطلقت فعالياتها الشهر الماضي.



وتوج بكأس مصر الجديدة فريق الريدز من منشية البكري بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العروبة من منطقة البستان الذي حقق المركز الثاني فيما أحرز المركز الثالث فريق جانرز من الماظة.



وأقيمت المرحلة النهائية من البطولة على ملعب الخماسي بنادى هيلوليدو الرياضي بحضور اللواء منتصر إسماعيل المدير التنفيذي للنادي.



وصعد للمرحلة النهائية من منطقة منشية البكرى فرق (منشية البكري، والريدز، ونجوم البكري، والحاوي)، ومن منطقة البستان والكوربة الرباعي (هاونجو، والعروبة، وفيوتشر، والكوربة)، وأخيرا الفرق التي تمثل منطقة ألماظة (نجوم ألماظة، وألماظة، وجانرز، وميامي).



وانضم للفرق المتأهلة من التصفيات، فرق حزب مستقبل وطن (أمانة شباب مصر الجديدة، أمانة العضوية، أمانة العمل الجماهيرى، وأمانة العلاقة الحكومية).



وتُعد هذه هي النسخة الأولى من البطولة والتي اقيمت تحت شعار "تنمية روح الانتماء والمشاركة واكتشاف المواهب" واقيمت مرحلة التصفيات يوم 13 يونيو الماضي واستمرت لمدة 3 أسابيع، وتعتبر أهم الأنشطة الرياضية خلال فترة الصيف بأمانة الشباب بمصر الجديدة.



واقيمت البطولة بمشاركة جميع مناطق مصر الجديدة، تحت رعاية محمد عادل حسنى أمين قسم مصر الجديدة وأمين الدهبى أمين التنظيم، واشرف على تنظيم البطولة خالد مدحت أمين الشباب.



وشهدت التصفيات مشاركة 8 فرق من 3 مناطق (منشية البكري، وألماظة، والبستان والكوربة) وصعدت الأربعة فرق الأوائل لدور ال 16، بالإضافة إلى 4 فرق من حزب مستقبل وطن، ليكتمل عقد الدور ثمن النهائي.



وأعرب محمد عادل حسنى "أمين القسم" عن سعادته بهذا النشاط الذي تقوم به أمانة الشباب قائلا: "سعيد جدا بما شاهدته من روح رياضية عالية بين جميع المشاركين فهذا هو الهدف الرئيسي من ممارسة الرياضة حيث تعمل الرياضة على تنمية الروح للرياضية والوطنية والإحساس بالانتماء للوطن ".



ومن جانبه صرح الأستاذ أمين الدهبى "أمين التنظيم"سعيد بنجاح النسخة الأولى من بطولة كأس مصر الجديدة وهذه المشاركة الكبيرة من عدد كبير من الفرق وستحظى النسخ القادمة باهتمام اكير فالمنافسة الرياضية هي خير وسيلة لتجميع الشباب تحت هدف واحد".



وعن الجوائز الخاصة بالبطولة قال خالد مدحت امين الشباب بمصر الجديدة: "تم توزيع جوائز خلال تصفيات المناطق لاصحاب المراكز الثلاث الأولى ثم اول وثانى وثالث الكأس في النهائي بالاضافة إلى جوائز فردية للاعبين".



وأضاف "أمين الشباب" أنه لأول مرة تم بث أجزاء من المباريات على صفحة "كأس مصر الجديدة" حتى يتمكن الجميع من متابعتها.