محافظ بني سويف يشهد احتفالية مؤسسة حياة كريمة لتجهيز 100 من الفتيات المقبلات على الزواج

شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة،لتجهيز 100عروس من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار"يدوم الفرح"، بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي ،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ،آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ،هشام مجدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوهشيمة الخير،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام حياة كريمة أمل حسن وكيل وزارة التضامن، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، حيث قدم الاحتفالية :محمود جابر المتحدث الرسمي لبرلمان وزارة الشباب

وفي كلمته هنأ محافظ بني سويف التهنئة الفتيات العرائس بحلول عيد الأضحى المبارك ،وبمناسبة الزفاف ،متمنيًا لهن التوفيق في حياتهن الزوجية الجديدة ،ومعربًا عن سعادته الكبيرة بتواجده "اليوم" بين بنات وعرائس مصر، لمشاركتهن الفرحة ببداية حياة جديدة ،حياة زوجية سعيدة بإذن الله ، تحت شعار "يدوم الفرح " سائلاً المولى عزو جل أن يديم الفرح على بناتنا ، و مصرنا الحبيبة

وتقدم المحافظ _بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل أسرة سويفية، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي أطلق مبادرة حياة كريمة، والتي من ثمارها مبادرة "يدوم الفرح "التي تفتح أبواب الخير والسعادة على بناتنا وأبنائنا شباب وفتيات مصر ، ناقلاً لهن ، تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهن ، ومتمنيا السعادة والبركة ، وأن يكنّ سنداً لأزواجهن وللوطن نحو التقدم والازدهار ومواجهة التحديات " كما عودتنا المرأة المصرية على مر العصور "

كما توجه المحافظ بالشكر لفريق عمل مؤسسة حياة كريمة، وتعاونها المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات رائدة في مختلف المجالات ، تساهم في دعم رؤية وجهود الدولة التنموية، ومن أفضل الأمثلة لذلك: مبادرة "يدوم الفرح" التي ساهمت في تنفيذها مؤسسة أبو هشيمة الخير، وتستهدف دعم وبناء الأسرة المصرية ،مشيراً إلى أن مثل تلك المبادرات، تتكامل أهدافها مع أهداف ومشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" ،والتي تستهدف تطوير الريف المصري، كأضخم مشروع قومي يتحقق على أرض بلدنا الحبيبة ، حيث يُنفذ على أرض بني سويف في 66 قرية وتوابعهم، أكثر من 1600 مشروعا في 12 قطاعاً خدمياً، بتكلفة تتخطى الـ 12 مليار جنيها ، بالإضافة إلى إدراج قرى 3 مراكز أخرى ضمن المرحلة الثانية

واستطرد المحافظ قائلاً : إننا في بني سويف قد أطلقنا مبادرات مجتمعية عديدة بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المبادرة في مجال البنية التحتية،والتي استهدفت رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع ليكون المواطن شريكاً أساسياً وداعماً لخطط التنمية ، مؤكدا على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأولى واللبنة الأساسية لناء المجتمع أنه لبناء ، وأننا إذا أردنا مجتمعاً واعياً منتمياً لوطنه ، فعلينا البداية بالأسرة ، والبداية بأهم أركانها وهي المرأة ، ومن ثم أطلقنا مبادرة" الأسرة أمن قومي" التي خرجت من تحت مظلتها العديد من المبادرات بقرى حياة كريمة لتشمل كل قرى المحافظة

من جانبه أشارت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن الاحتفالية تم تنظيمها بالتنسيق بين المحافظة وبالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتوفير مستلزمات بيت الزوجية من أجهزة كهربائية ومنزلية ،موضحا أن دور المؤسسة لا يقتصر على الدعم المادي فقط بل امتد ليشمل الجانب التوعوي ،حيث تم عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدار 3أيام في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ،الذي تم تنفيذه من خلال المؤسسة و بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.،و شملت عددا من الموضوعات والمحاور: أحكام الزواج، تنمية وتنشئة الأسرة، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف...

وفي ختام الاحتفالية قام المحافظ بتسليم أجهزة عروس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة ،والتي شملت "ثلاجة ، غسالة، بوتاجاز ، شاشة تليفزيون ، وحقائب مستلزمات عروس لكل فتاة ، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة ، حيث حرص المحافظ على التقاط صور جماعية مع العرائس في أجواء سادتها البهجة والفرحة بهذه المناسبة

حياة كريمة 1

حياة كريمة 2