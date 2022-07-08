من غاندي إلى كيندي والحريري.. أشهر حوادث اغتيال الزعماء حول العالم.. وشينزو آبي آخرهم

حوادث اغتيال الزعماء هددت باندلاع أزمات وحروب وغيرت مسار التاريخ

متطرفون وانتحاريون وراء أشهر عمليات اغتيال زعماء العالم

الرصاص والانفجارات أبشع مشاهد اغتيال الزعماء حول العالم

لحظة صادمة تلك التي قُتل فيها رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص على مرأى ومسمع من الناس -وكيف حاول حراس الأمن منع الرصاص من النفاذ إلى جسد الفقيد في محاولة لم تنجح لحمايته ولكن كان فات الأوان، فاخترفت إحدى الرصاصات صدره لترديه قتيلا اثر الهجوم.

ولعل الحادث يعيد ذكرى حوادث اغتيال لزعماء عديدين عبر التاريخ؛ لأسباب متباينة تسبب بعضها باندلاع أزمات وحروب مدمرة وبعضها غيرت مسار التاريخ.

وفيما يلي يمكن أن نستعرض عددا من بعض وقائع اغتيال الزعماء التي جرت في عدد من دول العالم في منطقة الشرق الأوسط.

الزعيم الهندي المهاتما غاندي

تعرض الزعيم الهندي المهاتما غاندي مساء يوم 30 يناير 1948، لحادث إطلاق نار على يد الهندوسي المتعصب ناثورام فيناياك جودسي والذي أطلق عليه من قرب ثلاث رصاصات أردته قتيلا بينما كان الأب الروحي للهنود، خارجا من اجتماع للصلاة في العاصمة دلهي.

وكان جودسي، عضو في منظمة هندو ماهاسابها الهندوسية، وهي حزب يميني قومي هندوسي متعصب، اتهم “غاندي” بخيانة الهندوس؛ بسبب احترامه حقوق الأقلية المسلمة وموقفه التصالحي تجاه باكستان.

واجه قاتل غاندي حكما بالإعدام شنقا هو وشريكه الأصلي بعد عام من ارتكابه لجريمته، بعد أن حصل الحكم على تأييد المحكمة العليا، فيما واجه ستة شركاء أخرين السجن مدى الحياة.

الرئيس الأمريكي جون كيندي

ويعتبر اغتيال الرئيس الأمريكي جي إف كينيدي عام 1963 من أشهر حوادث الاغتيال السياسي عبر التاريخ ولا يزال الغموض يلف ملابسات ودوافع اغتياله.

الرئيس الأمريكي جون كيندي، جرى اغتياله على يد، لي هارفي أوزولد، في 22 نوفمبر 1963، أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس بينما كان يستقل سيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين وحاكم ولاية تكساس جون كونالي، الذي أصيب ايضا.

وقاتل روبرت كينيدي اعتقل لحظة اطلاق النار ووجهت إليه تهم اغتيال الرئيس الامريكي، وقُتل بالرصاص في قبو قسم شرطة دالاس بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي أمام مرأى من الملايين الذين كانوا يشاهدون التلفاز، وذلك قبل انعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر.

رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي

رئيسة وزراء الهند وكانت تعرف بسيدة الهند الحديدية ، وجرى اغتيالها في 31 أكتوبر من عام 1984 بينما كانت في طريقها لمقابلة الممثل البريطاني بيتر أوستينوف الذي كان يصور فيلماً وثائقياً للتلفزيون الأيرلندي.

واغتيلت "سيدة الهند الحديدية" في حديقة منزل رئيس الوزراء بنيودلهي، في أعقاب "عملية النجمة الزرقاء" التي نفذها الجيش الهندي بأمر منها في يونيو 1984 لتدمير معبد السيخ الذهبي ومقتل المئات من أبناء الديانة السيخية.

واغتالها اثنان من حراسها الشخصيين من السيخ، هما ساتوانت سينج وبينت سينج، بإطلاق أكثر من 30 رصاصة عليها من مسافة قريبة.

الرئيس الجزائري محمد بوضياف

وكان الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف يلقي خطاباً في قاعة المركز الثقافي بمدينة عنابة (شرق الجزائر) على الهواء، في 29 يوليو 1992، وحينها سُمع دوي إطلاق الرصاص الذي استهدفه، وبعد ساعات من بث الارسال أعلن عن مقتله بعد قضائه 166 يوما فقط في الحكم.

واغتيال الرئيس الجزائري “بوضياف” وقع على يد حارسه الجندي مبارك بومعرافي، فيما لا يزال الغموض يحيط بدوافع القاتل والجهات التي مولته لارتكاب هذه الجريمة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين

تم اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر من عام 1995 بينما كان يشارك في مسيرة مؤيدة للسلام مع الفلسطينيين في حيفا، ووسط الجماهير، حيث اقترب يهودي متطرف يدعى “يغال عامير” منه وأطلق عليه النار ليرديه قتيلا.

وتولى رابين رئاسة عدة حكومات إسرائيلية وكان هدفا لهجمات اليمين الإسرائيلي المتطرف؛ بسبب إبرامه اتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1993.

رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري



في انفجار مروع هز بيروت، في 14 فبراير 2005 وقع حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، والذي فجر موته احتجاجات شعبية أفضت إلى إنهاء الوجود العسكري السوري الذي دام 29 عاما

وخطط قاتلو الحريري اغتياله بواسطة شاحنة محملة بالمتفجرات لدى مرور سيارته قرب فندق سان جورج في العاصمة بيروت أثناء عودته من جلسة برلمانية، ما اسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان، وإصابة أكثر من 220 آخرين.

وفي عام 2007 أنشأت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا، للتحقيق في عملية اغتيال الحريري وحوادث قتل سياسية أخرى وقعت في الفترة التي تلتها. وقد

وجهت المحكمة الدولية الاتهامات لأربعة أعضاء في حزب الله.

رئيسة وزراء باكستان بنظير بوتو

وقع حادث اغتيال رئيسة الحكومة الباكستانية بنظير بوتو إثر تدبير تفجير انتحاري اعقبه إطلاق نار خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الذي كانت ترأسه في مدينة راولبندي، في 27 ديسمبر 2007.

وولدت بنظير بوتو في إقليم السند عام 1953 وتلقت تعليمها في جامعتي أكسفورد ببريطانيا وهارفارد بالولايات المتحدة، واستمدت مصداقيتها كسياسية من تراث والدها.

وشغلت بوتو منصب رئيسة وزراء باكستان مرتين، ما بين عامي 1988 و1990، و ما بين عامي 1993و1996.

وفي كل مرة كانت تُعزل من منصبها من قبل رئيس البلاد بعد اتهامها بالفساد.

والإقالتان كانتا مجرد مرحلتين في حياة بوتو السياسية التي مرت بالعديد من حالات المد والجزر.

فقد كانت فور انتخابها لأول مرة في قمة شعبيتها وإحدى أشهر القيادات النسائية في العالم.

وغادرت بوتو باكستان عام 1999 إلى الإمارات العربية المتحدة بعد إدانتها بعدم المثول أمام القضاء بينما ظل زوجها آصف علي زرداري قيد الاعتقال بتهم فساد.

وبعد ثمانية اعوام من المنفى الاختياري عادت إلى بلادها في أكتوبرمن عام 2007 حيث لقيت استقبالا حاشدا في مطار كراتشي وسط فوضى عارمة وفجر انتحاري نفسه ليقتل العديد من أنصار بوتو.

رئيس الوزراء الياباني الاسبق شينزو آبي

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية، اليوم 8 يوليو 2022 بوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عن عمر 68 سنة متأثرا بإطلاق نار تعرض له خلال إلقائه خطابًا ضمن حملته الانتخابية التي يخوضها حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم نُقل جوًا على إثرها إلى المستشفى صباح الجمعة.

اغتيال شينزو ابي جاء بعدما أطلق رجل يحمل بندقية على ما يبدو النار عليه من الخلف بينما كان يدلي بكلمة أمام محطة قطارات رئيسية في مدينة نارا غربي اليابان.