تكريم نانسي طمان من الاتحاد الدولي للجمباز على هامش بطولة أفريقيا

كرم الاتحاد الدولي للجمباز لاعبة منتخب مصر نانسي طمان على هامش بطولة افريقيا للجمباز الفني كبار وناشئين التي تستضيفها مصر حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وذلك فى وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

ومنح الاتحاد الدولي لاعبة منتخب مصر نانسي طمان شهادة تقدير وقلادة خاصة تمنح لصفوة اللاعبات على مستوى العالم بعد النتائج التي حققتها اللاعبة فى الاونة الاخيرة.

جدير بالذكر ان نانسي طمان لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، حققت إنجازا تاريخيا، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

واحتلت نانسي طمان المركز الرابع في منافسات جهاز حصان القفز، وهو مركز يتحقق لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري.

وجاءت نانسي في المركز الرابع بعد أن حققت 13.733 نقطة في النهائي، وبفارق بسيط عن صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكانت نانسي قد تأهلت لنهائي بطولة العالم، بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات. ويعد هذا الصعود إنجاز تاريخي حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وأفريقي.

وتشارك نانسي طمان حاليا ضمن منتخب الآنسات فى بطولة إفريقيا للجمباز الفني كبار وناشئين والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وحتى 11 يوليو الجاري بجانب اللاعبات.

جنا هاني وجنا عادل وجنا إبراهيم وزينة إبراهيم ويقودهم فنيًا أماني جمال ومحمود موسى.