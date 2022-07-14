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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 993 جنيهاً

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس الموافق 14-7-2022، بنحو 8 جنيهات متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا بفعل تأثير صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا.


ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا مستوى 992 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1716 دولارًا مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 985 جنيها للبيع و 995 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,126 جنيها للبيع و 1,137 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 844 جنيها للبيع و 853 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 657 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7,880 جنيه  للبيع و 7,920 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35,010 جنيه للبيع 35,365 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,125,714 جنيه للبيع، و 1,137,143 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب اليوم في مصر سعر مصنعية الذهب والدمغة سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم

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