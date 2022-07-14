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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.2 مليار درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال النصف الأول من العام

صدى البلد

 كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان أن عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5428 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام2021 ، في حين بلغ جحم التداول 4.18 مليار درهم من إجمالي 4358 عملية تداول،وتم تسجيل 688 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.

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وقال  المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن سوق عجمان العقاري حظي بمعدلات نمو جيدة وحقق إنتعاشا ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وذلك بالنظر إلى تزايد حجم الإستثمارات العقارية في الإمارة وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بخصائص ومقومات متميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح وتتيح لهم تحقيقالعوائد المرجوة من عملية الإستثمار العقاري.

و أكد المهيري أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز مكانتها المتقدمة على الخارطة العقارية محلياً وإقليماً وتسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية المنشودة ورؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الريادة المستدامة على مستوى مختلف القطاعات الإقصادية لاسيما القطاع العقاري الذي يواصل تحقيق أرقام إيجابية تصاعدية.

وأشار المهيري إلى أن مشروع "مدينة الإمارات " تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " عجمان 1" و " أبراجالهورايزون "، كما جاء "حي الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و "مصفوت 3".

اقتصاد الامارات القطاع العقاري التصرفات العقارية عقارات عقارات دبي أراضي

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