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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شخصية تحتمس وعبقريته يتجسدان على مسرح القرية الفرعونية بتمثيل شباب مصر

مسرحية تحتمس
مسرحية تحتمس

يتم عرض تاريخ مصر القديم بشكل تمثيلي شيق، في أحضان الحضارة المصرية وعلى ضفاف نهر النيل رمز العطاء والخلود والخير عند المصريين، تمثيل مجموعة موهوبة من شباب مصر .

تعرض مسرحية البطل المصري تحتمس الثالث الذى كان يتمتع بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس لها مثيل تدرب تحتمس في ساحات المعارك في الأقصر، وقد اكسبته هذه التدريبات صلابة في شخصيته وخبرات عسكرية عظيمة في الوقت الذي كانت تحكم فيه حتشبسوت واهتم بالجيش وجعله نظاميا وزوده بالفرسان والعربات الحربية، كما في عهده أتقن المصريون القدماء بفضله صناعة النبال والأسهم التي أصبحت ذات نفاذية خارقة يعترف بها مؤرخو العصر الحديث.

وتقدم القرية الفرعونية مسرحية تحتمس بشخصياتها وملوكها والطقوس التي تميزت بها في محاكاة بين الماضي والحاضر  .

وقد صرحت إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية بأن القرية تسعى لتقديم برامج جديدة ومتنوعة طوال فترة الأعياد وتقديم الخدمة المميزة للسائحين داعمة للسياحة حيث تشهد مصر رواجا سياحيا هذه الفترة وذلك بما يتفق مع جهود الدولة في تنشيط السياحة والنهوض باقتصادها .. 

القرية الفرعونية عبارة عن جزيرة طبيعية في النيل على بعد 5 كيلو مترات من وسط القاهرة ، تقوم بنقل الأحداث والطقوس المذكورة في البرديات المصرية ونقلها للواقع بشكل تمثيلي بالاستعانة بممثلين يرتدون الزي الفرعوني .

والقرية الفرعونية أنشئت سنة 1984 على يد حسن فهمي رجب عالم الآثار المصرى ويقوم حفيده حسن عبدالسلام على تطوير آدائها لتبقى حلقة الوصل بين الماضي والحاضر .

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