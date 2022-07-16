أخبار الفن.. تفاصيل حفل محمد منير بالإسكندرية.. كواليس لقاء الشعراوي ومديحة حمدي.. هاني شاكر يحصل على باسبور دولة دومينيكا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته باستقبال الجمهور الأردني له خلال زيارته الأخيرة ، مؤكداً أنه شعر بالحب والتقدير .

وتابع الفنان هاني شاكر في أول ظهور له بعد تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، فى أحد البرامج العربية ، أنه قام بزيارة الأردن من أجل استلام جواز سفره الدومنيكاني .

طرحت منصة شاهد vip الثلاثة الحلقات الاولي من مسلسل" منعطف " خطر دفعة واحدة ، ومن المقرر طرح الحلقات المتبقية تباعا بشكل اسبوعي .

وينتمى مسلسل منعطف خطر لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

عاد الفنان محمد منير الى جمهوره السكندري مرة أخري من خلال حفل ضخم فى مدينة الاسنكدرية ، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عنهم .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير يوسف شعبان ، والذي رحل عن عالمنا أثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل “ ملوك الجدعنة ” .

وقد كان يجسد الفنان الراحل فى مسلسل ملوك الجدعنة شخصية كبير الحارة التى يعيش فيها بطلا المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، ليقرر صناع العمل الاستغناء عن مشاهده المتبقية في المسلسل، لاسيما وأنه انتهى من تصوير معظمها قبل رحيله.

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن كواليس لقائها بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك بعد جلستها قد رتبتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام .

وقالت مديحة حمدي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قابلت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي مرة واحدة ، بناء على جلسة رتبتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام ، وكنت قد جهزت العديد من الأسئلة لأوجها له ، إلا أن ياسمين الخيام طلبت عدم الإثقال عليها .

أكدت الفنانة مديحة حمدي انها خاضت مجال الإنتاج التليفزيوني لما يقرب من 15 عاماً ، قبل ن يتم إغلاق الشركة الخاصة بها بشكل نهائي .

وتابعت مديحة حمدي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : وجدت اني لدي القدرة على دخول هذا المجال، خاصة وانني خريجة كلية التجارة، لذا قمت بخوض التجربة، خاصة وأن زوجي الراحل كان يساندني مادياً لدى البنوك.

عاد الفنان محمد منير الى جمهوره السكندري مرة أخري من خلال حفل ضخم فى مدينة الاسنكدرية ، حيث يعد هذا الحفل هو الأول للفنان محمد منير منذ ما يقرب من عشر سنوات في مدينة الإسكندرية.

كانت البداية حين صعد الكينج محمد منير على مسرح فندق جولدن جويل لإحياء حفل الليلة على أنغام أغنية "هيلا هيلا".

أكدت الفنانة انتصار انها بدأت تشعر بنجاح مسلسلها “ توبة ” والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي بعد عرض أول ثلاثة حلقات منه .

وتابعت انتصار فى تصريحات مصور لـ موقع صدي البلد : بعد مرور الثلاثة أيام الاولي من شهر رمضان الماضي ، بدأت أشعر أنني “ مكسرة الدنيا ” ، فقد فؤجئت بتعليقات الجمهور حول العمل ودوري ، ولكني تأكدت فى الاسبوع الاول من الشهر الكريم أن العمل سوف يكون مرشح من الاعمال الاوائل.