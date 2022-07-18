مدرب يد المغرب: سعيد بالفوز التاريخي على تونس.. ومتفائل بمجموعتنا في المونديال

أعرب نور الدين بوحديوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة اليد رجال عن سعادته بالفوز التاريخي الذي حققته المغرب على تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد للرجال والتي استضافتها مصر في على مدار 10 أيام على صالتي الدكتور حسن مصطفى واكتوبر الدولية.

وقال بوحديوي أنه الفوز الأول للمغرب على تونس في تاريخ كرة اليد المغربية ، وأحمد الله أنه جاء تحت قيادتي كما هو الحال في كل مرات تأهل المنتخب المغربي للمونديال ، كما أنها المرة الثانية التي يحصل فيها المنتخب المغربي على البرونزية القارية اشكر جميع اللاعبين على كل ما قدموه خلال البطولة" .

وتابع بو حديوي : " كنا نتمنى التواجد بالنهائي أمام مصر ولكن ارهاقنا في مباراة غينيا في ربع النهائي أثر علينا أمام الرأس الأخضر في نصف النهائي".

وعن تواجده بالمجموعة السابعة بالمونديال والتي تضم منتخبي كرواتيا وامريكا والمتوج باللقب الافريقي والذي رجحه هو بأن ن يكون منتخب مصر قال مدرب المغرب في تصريحات للمؤتمر الصحفي للمباراة :"بالأمس اطلعنا على مجموعات المونديال معرفة الاحتمالات ، وكان الخيار الأفضل لدينا أن تحصد المركز الثالث لنقع في المجموعة السابعة ولن اتحدث عن كرواتيا وبطل إفريقيا الذي هو مصر في الغالب ولكن ستتحدث عن أمريكا فهو اسم ليس بالكبير في كرة اليد وسنسعى للتغلب عليه ولن اتحدث أكثر من ذلك متفائل بالمجموعة فالملعب هو الفيصل".

وعن الاستعداد لكأس العالم قال المدير الفني للمنتخب المغربي: " سنحصل على راحة ستة أيام فقط عقب العودة إلى المغرب بعدها تبدأ التجمع للتدريب قبل السفر لتركيا لخوض منافسات دورة الألعاب الإسلامية ، وكان لدينا الحرص على المشاركة بها كوننا سنواجه منتخبات قوية مثل قطر والسعودية والعراق وهو احتكاك قوي مبدئيا نضيف عليه فيما بعد استعدادا للمونديال ".