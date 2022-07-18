عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد المغرب: سعيد بالفوز التاريخي على تونس.. ومتفائل بمجموعتنا في المونديال

صدى البلد

أعرب نور الدين بوحديوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة اليد رجال عن سعادته بالفوز التاريخي الذي حققته المغرب على تونس في مباراة تحديد المركزين  الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد للرجال والتي استضافتها مصر في على مدار 10 أيام على صالتي الدكتور حسن مصطفى واكتوبر الدولية.

وقال بوحديوي أنه الفوز الأول للمغرب على تونس في تاريخ كرة اليد المغربية ، وأحمد الله أنه جاء تحت قيادتي كما هو الحال في كل مرات تأهل المنتخب المغربي للمونديال ، كما أنها المرة الثانية التي يحصل فيها المنتخب المغربي على البرونزية القارية اشكر جميع اللاعبين على كل ما قدموه خلال البطولة" .

وتابع بو حديوي : " كنا نتمنى التواجد بالنهائي أمام مصر ولكن ارهاقنا في مباراة غينيا في ربع النهائي أثر علينا أمام الرأس الأخضر في نصف النهائي".

وعن تواجده بالمجموعة السابعة بالمونديال والتي تضم منتخبي كرواتيا وامريكا والمتوج باللقب الافريقي والذي رجحه هو بأن ن يكون منتخب مصر قال مدرب المغرب في تصريحات للمؤتمر الصحفي للمباراة :"بالأمس اطلعنا على مجموعات المونديال معرفة الاحتمالات ، وكان الخيار الأفضل لدينا أن تحصد المركز الثالث لنقع في المجموعة السابعة ولن اتحدث عن كرواتيا وبطل إفريقيا الذي هو مصر في الغالب ولكن ستتحدث عن أمريكا فهو اسم ليس بالكبير في كرة اليد وسنسعى للتغلب عليه ولن اتحدث أكثر من ذلك متفائل بالمجموعة  فالملعب هو الفيصل".

وعن الاستعداد لكأس العالم قال المدير الفني للمنتخب المغربي: " سنحصل على راحة ستة أيام فقط عقب العودة إلى المغرب بعدها تبدأ التجمع للتدريب قبل السفر لتركيا لخوض منافسات دورة الألعاب الإسلامية ، وكان لدينا الحرص على المشاركة بها كوننا سنواجه منتخبات قوية مثل قطر والسعودية والعراق وهو احتكاك قوي مبدئيا نضيف عليه فيما بعد استعدادا للمونديال ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار21 يفقد 215 جنيهًا

الميكاب أرتيست غسلت لها وشها بالعافية.. عروسة المحلة: مكنش معايا فلوس تكفي

وظائف البنك الأهلي الجديدة لحديثي التخرج.. الشروط وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

مؤشرات صادمة.. تسريب اسم أفضل لاعب إفريقي قبل حفل الخميس| الكاف يلعب بالنار

يقتل المصاب خلال 3 أيام.. تحذير من الصحة العالمية بشأن فيروس ماربورج

مسحت وش العروسة .. تفاصيل أزمة ميكب أرتست آثارت السوشيال في المحلة الكبري |صور

الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة في القاهرة والجيزة كاملة التشطيب بمقدم أقل من 50 ألف

شوف معاها كام.. متسولة تعد الأموال بعد يوم طويل من الشحاتة"|شاهد

ترشيحاتنا

تصدرت التريند بكرشها.. شاهد| إطلالات جريئة للفنانة منة عرفة

بوتين يصل إيران للمشاركة في قمة ثلاثية مع أردوغان ورئيسي

هاتوا الشبكة.. الغرف التجارية: فرصة كبيرة لشراء الذهب بقيمة منخفضة

وزيرة البيئة: 4% حجم الانبعاثات الحرارية بإفريقيا وفي مصر أقل من 1%.. فيديو

نهائي أمم أفريقيا لليد.. مصر تتقدم على الرأس الأخضر في الشوط الأول

التموين تحدد شروط تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسكال مشعلاني: "ع بيروت"حققت رغبتى في تقديم صورة إيجابية عن العاصمة اللبنانية.. واستعنت بابنى وزوجى فى الكليب.. واستبعدت فكرة التمثيل (حوار)

انت مش قد المعركة| القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الأطباء.. ماذا قال ولماذا اعتذر؟

يحمي من السرطان.. فوائد شاي المورينجا مع الليمون

رجال في حياة جينيفر لوبيز.. تزوجت 4 مرات وتتخطى أحزانها سريعا وحاولت نسيان بن أفليك بمارك أنتوني

فيديو

باسكال مشعلاني: "ع بيروت"حققت رغبتى في تقديم صورة إيجابية عن العاصمة اللبنانية.. واستعنت بابنى وزوجى فى الكليب.. واستبعدت فكرة التمثيل (حوار)

عمرو مصطفى يطرح برومو أغنية إلا أنا من ألبومه الجديد

طرح أغنية سترة لـ شاهين مع عباس أبو الحسن.. فيديو

زفة بالكاريتة من السيدة عائشة للمنيل.. فرح شيماء بنت المعلمة عسلية كاد يتحول لكارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «4»

نسرين حجاج

تحرش لفظي.. أم سب وقذف؟

كريمة أبو العينين

مولد الشيخ عيسى والسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

قمة ألمانيا

مونيكا وليم

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط ما بين الثابت والمتغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ