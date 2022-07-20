حفل موسيقى عالمي لفريق 2CELLOS في مصر.. تفاصيل

بعد أن أمضيا السنوات العشر الماضية معاً كفريق 2CELLOS وأدهشا العالم بتقديم موسيقا الروك على آلتي التشيللو وأصدرا ستة ألبومات حصدت مليارات المشاهدات والتفاعلات والبث المباشر عبر الإنترنت وبيع أكثر من مليون تذكرة لحفلاتهم المباشرة، يتجه الثنائي الشهير "لوكا سوليتش" Luka Šulić و"هاوزر" HAUSER إلى العالم العربي وتحديداً إلى سوما باي مصر ودبي، في شهر نوفمبر من العام الحالي، لإحياء حفلين ضخمين قبل حلّ الفريق رسمياً مع نهاية عام 2022.

في هذا السياق، أعلنت "مجموعة MBC" عن تنظيم وتقديم الحفلين القادمين لـ 2CELLOS ، في مصر يوم الجمعة في18 نوفمبر في سوما باي بالتعاون مع وفي دبي يوم السبت 19 نوفمبر ، واضعةً تلك الخطوة في إطار حرصها على تقديم أفضل العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية العالمية الحية للجمهور في العالم العربي.

وكان لوكا سوليتش وهاوزر قد كشفا للإعلام أن عام 2022 سيشهد ختام جولاتهما معاً كفريق 2CELLOS وفي تصريحٍ لهما, قال النجمان " هذا العرض سيكون الأكبر لنا والأكثر حضوراً لنا .لقد وصلنا إلى القمة وحققا معاً أفضل ما يمكن تحقيقه كفريق 2CELLOS، وفي هذه الجولة ستتضمن العروض كل ما تعلمناه معاً في مشوارنا كفريق. العروض ستكون مليئة بالحماس ومؤثرة وعاطفية". وفيما أثار تصريحهما إقبالاً جماهيرياً منقطع النظير على حضور حفلات جولتهما العالمية الأخيرة هذا العام في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والنمسا إضافة إلى دول شرق أوروبا، من المنتظر أن يلقى كل من حفل سوما باي مصر في18 نوفمبر ودبي في 19 نوفمبر حضوراً جماهيراً عربياً وعالمياً واسعاً، سيّما وأن شهر نوفمبر يعتبر بداية موسم الفعاليات في كل من مصر والإمارات.