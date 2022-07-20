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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع كبير في أسعار الذهب..وعيار 21 يفقد أكثر من 300جنيه منذ مايو

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022، في مصر انخفاضاً كبيراً  مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21، 1200 جنيه الاثنين 9 مايو.

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وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، 985 جنيها اليوم الأربعاء 20-7-2022 ، بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 أمس 990 جنيها ووصل إلى 956 جنيها الأيام السابقة ليرتفع مقارنة بهذا السعر 21 جنيها في الجرام،  فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاثنين قبل الماضي : 995 جنيها ، بينما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 يوم الاثنين 9 مايو، أي فقد مقارنة بهذا اليوم 221 جنيها.

الذهب

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وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

93-4
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أسعار الذهب اليوم

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم الأربعاء  خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 985 جنيها للجرام بدون مصنعية.

الذهب

850
850

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:


سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 1119 جنيها. 

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 22 : 1025 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 : 985 جنيها.

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 18
سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 840جنيها.


سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 34761 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7832 جنيها.

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,117,714 جنيها. 

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر كيلو الذهب

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