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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال النصف الأول من 2022

اقتصاد الإمارات.. 30 % ارتفاعا بصافي أرباح مصرف "أبوظبي الإسلامي"

صدى البلد

 أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو بنسبة 30% على أساس سنوي في صافي أرباحه لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7% لتبلغ 2.838 مليار درهم مقابل 2.644 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، نتيجةً لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% على أساس سنوي ليبلغ 1.169 مليار درهم مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26%، والدخل من التمويلات بمقدار 5% ليبلغ 1.669 مليار درهم بفضل نمو تمويل العملاء.

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وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتبلغ 1.16 مليار درهم، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 40.9%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار درهم نتيجة لنمو إجمالي التمويل بواقع 10%، ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 30%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 115 مليار درهم بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18%.

كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 85.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17.4%.

وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة الزيادة الكبيرة في أصوله وإيراداته وإجمالي تمويله. ويعكس هذا الأداء المتميز الزخم القوي الذي سجلته الأعمال الأساسية للمصرف ضمن إطار استراتيجيته للنمو لعام 2025." من جانبه، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد برهن أداؤنا المتميز خلال النصف الأول من عام 2022 على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى عملائنا الكرام، وتوفير قيمة مضافة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. ويتجلى هذا الأداء الإيجابي في مختلف أعمالنا، حيث نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بتحقيق نمو قوي خلال هذه الفترة." وقال محمد عبدالباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "جاء الأداء القوي للمصرف في النصف الأول مدفوعاً بزيادة قدرها 7% في الإيرادات وانخفاضاً بنسبة 0.2% في النفقات، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في العوائد على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 17.3%. واستناداً إلى مقوماتنا الاقتصادية الراسخة وقدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة، نجحنا في تحقيق نمو قدره 10% في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وزيادة إجمالي تمويل العملاء على أساس سنوي."

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