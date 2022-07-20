عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قوام المنتخب البحريني المشارك في البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام برئاسة الكابتن سامي الحداد عن القائمة النهائيه لقوام وفد المنتخب البحريني المشاركه في البطوله العربيه لكمال الأجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانيه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندريه في الفتره من 28 حتى 31 يوليو الجاري.

 

وضمت قائمة البعثه ، الكابتن سامي ابراهيم الحداد ( رئيس الوفد) ، خالد محمد حمادة  ( إداري) ، اسامه الليث ( اعلامي ) ، يوسف عبد العزيز خنجي ( حكم) ، بالاضافه إلى ثلاث لاعبين ، هم : ( على ابراهيم ، على صقر البنعلي ، خالد جاسم).

 

وأعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه ، عن سعادته بتواجده الوفد البحريني في بلده الثاني مصر ، واثمن دور اتحاد كمال الأجسام البحريني برئاسة  البطل سامي الحداد علي دوره الكبير في الارتقاء باللعبة، وتخريج ابطال دوليين يمثلون بلادهم  في البطولات العالميه المقبلة. 
 

 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تأكد حتى الان مشاركة مايقرب من 15 منتخبا، وهم “فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان ، اليمن، عمان، السودان ، العراق ، السعوديه ، الجزائر ، تونس”، بالاضافه الي مصر الدوله المستضيفة للبطوله، هذا ولازال هناك وقت كبير على موعد انطلاق البطوله، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول العربيه الشقيقه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 9 سنوات.. نجمة عالمية تعلن طلاقها بسبب المثلية الجنسية لشريكها

بعد صدمة التسريبات.. أسباب خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

للمُبتدئين 1100 سي سي.. سيارة بـ 50 ألف جنيه أوتوماتيك |صور

سقوط جديد.. تراجع سعر الذهب لليوم الرابع على التوالي وتوقعات بانخفاضه الأيام المقبلة

هددتني بصور العلاقة الزوجية.. قاتل شيماء جمال: أعطيت المتهم الثاني360 ألف جنيه

موكب سيارات مرسيدس| فيديو لـ "مدرس فلسفة" يشعل الغضب.. ويتحدى: السناتر زي الجوامع والكنائس

شاهد.. قاتل المذيعة شيماء جمال من داخل القفص لوالدتها: كنتي فين من 7سنين؟

2 مصريين و4 برتغاليين.. جهاز فيتوريا لتدريب منتخب مصر.. أسماء

ترشيحاتنا

آثارهم لم تزول.. ناسا تنشر فيديو لـ علامات أقدام على سطح القمر

مستشار الرئيس للشئون الصحية: بروتوكول كورونا يعالج الأعراض والمضاعفات فقط

بعد قصف دهوك.. العراق يشكو تركيا إلى مجلس الأمن

قتلها بمطرقة وذهب للجلوس مع زوجها.. تفاصيل مقتل سيدة حامل في الأردن

برج الميزان يترشح لمنصب مهم .. حظك اليوم الخميس 21 يوليو 2022

بقيمة 5 ملايين جنيه.. اعرف سعر سيارات موكب مدرس الفلسفة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة عبد المنعم لـ صدى البلد: لايوجد ارتجال في الجميلة والوحش..والاستعراضات ارهقتني

ياسمينا العلواني تظهر بـ المايوه البوركيني على الشاطئ

خلافات وندم واعتذار.. حكاية شيرين مع حسن أبو السعود حيًا وميتًا

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الخارجية والتضامن الإجتماعى

فيديو

صادم.. تعرف على سعر بوركيني منة عرفة.. فيديو جراف

فرش ملاية.. سفيرة الإمارات تهاجم شيرين بسبب حسن أبو السعود |فيديو جراف

عار حقيقي.. رد قاسٍ من أسرة حسن أبوالسعود على شيرين | فيديوجراف

مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع 5 لاعبين سوبر .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

القوى الناعمة

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

غادة جابر

في قلب العروبة

سمية عبدالمنعم

عصابة فيصل - الدقي

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ