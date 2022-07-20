تعرف على قوام المنتخب البحريني المشارك في البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية

أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام برئاسة الكابتن سامي الحداد عن القائمة النهائيه لقوام وفد المنتخب البحريني المشاركه في البطوله العربيه لكمال الأجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانيه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندريه في الفتره من 28 حتى 31 يوليو الجاري.

وضمت قائمة البعثه ، الكابتن سامي ابراهيم الحداد ( رئيس الوفد) ، خالد محمد حمادة ( إداري) ، اسامه الليث ( اعلامي ) ، يوسف عبد العزيز خنجي ( حكم) ، بالاضافه إلى ثلاث لاعبين ، هم : ( على ابراهيم ، على صقر البنعلي ، خالد جاسم).

وأعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه ، عن سعادته بتواجده الوفد البحريني في بلده الثاني مصر ، واثمن دور اتحاد كمال الأجسام البحريني برئاسة البطل سامي الحداد علي دوره الكبير في الارتقاء باللعبة، وتخريج ابطال دوليين يمثلون بلادهم في البطولات العالميه المقبلة.



وتجدر الإشارة إلى أنه قد تأكد حتى الان مشاركة مايقرب من 15 منتخبا، وهم “فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان ، اليمن، عمان، السودان ، العراق ، السعوديه ، الجزائر ، تونس”، بالاضافه الي مصر الدوله المستضيفة للبطوله، هذا ولازال هناك وقت كبير على موعد انطلاق البطوله، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول العربيه الشقيقه.