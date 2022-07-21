في حملات تموينية مكبرة.. الداخلية تضبط 1483 قضية بينها محاولات لحجب السلع عن الأسواق.. وسقوط عصابات السوق السوداء

الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة بالمحافظات

ضبط 414 قضية بيع بازيد من السعر الرسمى

ضبط 618قضية فى مجال مخالفات المخابز

ضبط 17 قضية استيلاء على سلع مدعمة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1483) قضية تموينية متنوعة من بينهم (414) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (21,250 طن "دقيق– زيت – ملح – أسمدة – لباد " – 1200 بيضة مائدة – 1823 عبوة سجائر).

وكذا (618) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 116 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 58 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 43 قضية توقف عن الإنتاج – 220 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (3,850 طن دقيق بلدى مدعم – 15560 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (17,550 طن "سكر تموينى – أسمدة مُدعمة" – 85800 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (49,630 طن – 15560 رغيف بلدى مدعم - 85800 لتر مواد بترولية – 1823 عبوة "سجائر" – 1200 بيضة مائدة).

كان أبرز المخالفات ضبط كلاً من ( مالك مركز لتعبئة السكر التموينى - وأمين عهدة فرع إحدى شركات الجملة) بمحافظة سوهاج .. وذلك لتجميعهما كمية قدرها (9 طن سكر تموينى) مخصصه ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين للإتجار بها فى السواق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والإستيلاء على الدعم المقرر و ضبط (7,75 طن "دقيق أبيض") بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.. معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط (7٫45 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ و ضبط (مالك مستودع دقيق) بمحافظة سوهاج لتصرفه فى (6,43 طن "دقيق بلدى مُدعم") بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

أيضا جرى ضبط (44000 لتر "سولار، بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الشرقية) و ضبط (7,2 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (5,8 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا و ضبط (4,9 طن "سكر حر") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

كما تم ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

فيما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (57) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (18950) عبوة سجائر مختلفة الأنواع أبرزها ضبط (1970 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر ، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة .

كما تم ضبط (14) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (52,545) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (178 قطعة "21 قطعة صوتية – 87 قطعة ضوئية – 70 ملصق").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.