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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نموذج مشرف.. تعيين هشام العسكري نائبا لرئيس وكالة الفضاء المصرية | والهجرة تهنئه

صدى البلد

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم أنظمة الأرض بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ بقسم علوم البيئة، وأحد أهم خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"بمناسبة تعيينه نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها لاختيار الدكتور هشام العسكري نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، لما يحمله هذا المنصب من ثقل ومسئولية كبيرة حيث يعكس ثقة القيادة السياسية في خبرائنا بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تعيين العسكري وهو أحد اهم علمائنا بالخارج، يؤكد على نجاح الدولة المصرية في استقطاب العقول المصرية النيرة والمهاجرة بالخارج وهذا ما استطاعت تحقيقه سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي سلطت الضوء على مختلف العلماء والخبراء بالخارج في مختلف المجالات وعملت على دمجهم بخطط التنمية التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية.

وتابعت الوزيرة أن الدكتور هشام العسكري يعد نموذجا مشرفا للمصريين بالخارج نظرا لتميزه العلمي الكبير وإنجازه العلمي المهم خلال السنوات الماضية، بجانب سعيه الدائم لإفاده بلده مصر بخبراته العميقة في مجال علوم أنظمة الأرض، وفي إطار هذا السعي قدم العسكري اول أطلس شمسي لمصر تستفيد منه حاليا وزارة الكهرباء وكذلك إسهاماته مع عدد من الوزارات المعنية، نتيجة لمشاركته المستمرة في مؤتمرات "مصر تستطيع".

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