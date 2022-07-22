توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني المصري والسنغالي

شاركت مصر فى فعاليات الجمعية العامة غير العادية الرابعة والثلاثين لمجلس مفوضية الطيران المدنى الإفريقية ( أفكاك ) والتى استضافتها السنغال مطلع الأسبوع الحالى بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدنى بالدول الإفريقية الأعضاء بالأفكاك وممثلى الاتحاد الافريقي ورئيس منظمة الطيران المدنى الدولى "سالفاتورى شاكيتانو".

ترأس الوفد المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى الذى صرح بأن الجمعية العامة للأفكاك ناقشت سبل تعزيز السلامة الجوية وأمن وكفاءة الطيران بالقارة الإفريقية فى ظل التحديات التى تواجه الصناعة كما تم مناقشة ميزانية المفوضية خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ الى عام ٢٠٢٤ حيث أشادت المفوضية بالدول التى سددت التزاماتها المالية السنوية وفى مقدمتها مصر كما تم انتخاب السيدة " أدفانكى أديمى " من نيجيريا سكرتيراً عاماً جديداً للمفوضية لمدة ثلاث سنوات .

وأشار رئيس سلطة الطيران المدنى إلى أنه تم على هامش فعاليات الجمعية العامة للأفكاك توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتى الطيران المدنى المصرى والسنغالى لتنظيم حقوق النقل الجوى بين البلدين مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز التعاون والتواجد المصرى داخل القارة الإفريقية والحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف مجالات الطيران المدنى بما يخدم النقل الجوى الإفريقي .

تهدف مذكرة التفاهم التى وقعها عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير وعن الجانب السنغالى "سيدى غوى" رئيس سلطة الطيران .



بحضور المهندس عصام محمد عزالدين مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والخبير بالأفكاك إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك حيث تضمنت بنودها تأكيد تعيين كلا من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للشحن الجوى كناقل جوى للركاب والبضائع عن الجانب المصرى ومن الجانب السنغالى الخطوط الجوية السنغالية على خط طيران القاهرة - داكار حيث تم الاتفاق على أحقية كل جانب فى تسيير (٧) رحلات ركاب إلى جانب رحلتي بضائع أسبوعيا .. كما شملت مذكرة التفاهم تعيين شركة " إيركايرو " كناقل مُعَّين من جانب جمهورية مصر العربية وذلك لتسيير رحلات منتظمة بين مصر والسنغال،

وشملت الاتفاقية ملحقا يسمح للشركات المعينة من الجانبين الدخول فى ترتيبات المشاركة بالرمز فيما بينهما أو مع طرف ثالث حيث دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها فى منتصف يوليو الحالى .