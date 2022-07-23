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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب استغلال الأطفال للتربح.. التضامن تهيب بعدم التعامل مع "الابتسام والولاء"

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الجهات والمواطنين والأسر بعدم التعامل مع دار "الابتسام والولاء" الكائنة بمنطقة حى السلام أول برج الجزيرة شارع الخمسين أمام الماسة ماركت بمحافظة القاهرة ، وكذلك عدم التعامل مع أية حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار التي شرعت في استغلال الأطفال من أجل التربح.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الدار لكونه غير مرخص ومساءلتها ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال المقيمين في الدار، وردع أي محاولات لابتزاز المشاعر العامة تجاه الأيتام، وجرح خصوصيتهم، واستغلالهم.

كما تؤكد الوزارة أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها، مؤكدة أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، سعيا لتقليل عدد المؤسسات وتعزيز نظم الرعاية البديلة.

كما تقدم  الوزارة كافة أوجه الدعم للمؤسسات التي أسفر التفتيش عن نتائجها المرضية لمساعدتها بشتى الطرق في تخطي أي تحديات تواجهها، وفي تحسين أدائها لتحقيق الرعاية السليمة للأطفال الأولى بالرعاية بما يكفل لهم حسن الاستثمار فيهم والحصول على حقوقهم المتكاملة.

التضامن الاجتماعي المواطنين الابتسام والولاء استغلالها الأطفال

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