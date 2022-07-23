كان برضاها| اعتراف سائق توك توك متهم بالتعدي جنسيًا على قاصر بالمنوفية

تقدم عامل ببلاغ الي قسم شرطة بركة السبع يتهم فيه سائق توك توك بالتعدي على ابنته القاصر التي لم تبلغ السن القانونية جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأكد الاب في بلاغه أن سائق توك توك يدعي " ح.ع " تعدى علي ابنته "ب " صاحبة الـ ١٧ عاما جنسيا داخل منزله بغير رضاها.

فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المشكو في حقه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد سائق التوك توك في تحقيقات النيابة ، أنه تربطه علاقة عاطفية بالفتاة منذ فترة تقرب من ٦ اشهر وتقدم لخطبتها قبل ذلك ولكن والدها رفض.

واضاف أنه لم يتعد علي الفتاة وانما كان ذلك برضاها داخل منزله وليس غصبًا عنها وأنها أكدت اقوال المشكو في حقه بأن الأمر كان برضاها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.