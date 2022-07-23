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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن تهنئ الشعب المصري بذكري 23 يوليو

صدى البلد

هنأت وزارة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري بذكري 23 يوليو، التي كانت تتويجًا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعًا عن حقه في وطن مرفوع الرأس.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجًا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعًا عن حقه في وطن مرفوع الرأس.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة٢٣ يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة٢٣ يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة. 

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