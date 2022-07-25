صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة تسجل رقما قياسيا

قال بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي إن صادرات كوريا من الأسلحة زادت بنسبة 8ر176% في الفترة من عام 2017 إلى 2021 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة لها.

ووفقا لتقرير "خصائص صناعة الأسلحة واستراتيجية تصديرها" الذي أصدره البنك أن الزيادة تعد الأكبر من بين الدول العشر الأولى المصدرة للأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة عالميا في حصة صادرات الأسلحة العالمية على خلفية ارتفاع حصتها من 1% في الفترة من 2012 إلى 2016 إلى 8ر2% في الفترة من عام 2017 إلى 2021.

وسجلت صادرات الأسلحة الكورية العام الماضي رقما قياسيا في تاريخها حيث تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار مدفوعة بزيادة صادرات مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9-" والفرقاطات وطائرات التدريب المتقدمة الكورية من طراز تي 50 - وغيرها.