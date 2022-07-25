رفض يسجل ابنه.. منة تستغيث: جوزي الدكتور سابني حامل واستولى على الشقة والأثاث والذهب وهرب

لم تجد "منة" وسيلة لتصرخ باستغاثتها وتكشف عن مكنون القهر الذي تعرضت له على يد زوجها الطبيب، سوى توجيه شكواها من خلال موقع فيسبوك، إلى كل المعنيين والمسؤولين عن حقوق المرأة.

منة - بحسب ما روت - تعرضت لعملية خداع وغدر من زوجها، الذي تركها أثناء حملها وتخلى عن شقة الزوجية بفسخ عقد الإيجار، وباع الأثاث والذهب وحتى ملابسها.

وعبر صفحتها الشخصية قالت منة التي استرسلت في صرد حكايتها: “جوزي الدكتور اتصرف في الشقة من ورايا وانا حامل وسرق كل العفش اللي فيها وهدومي ودهبي”.

فسخ عقد الشقة وباع الأثاث

البداية تحكيها منة من أول زواجها فتقول: "دلوقتي انا كنت متزوجة من دكتور رعاية مركزة وتخدير "م.ك" مدرس مساعد بمستشفى الدمرداش بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢١ واللي في ظرف ٣ شهور من جوازنا غدر بيا وبابنه الوحيد اللي كنت حامل فيه وقتها، واتفاجئت بدون أي مقدمات انه اتصرف في منزل الزوجية اللي كان في المقطم".

وكشفت منة أن زوجها فسخ عقد إيجار الشقة وقالت انه استولىعلى ما فيها من عفش وأجهزة كهربائية وملابس ومجوهرات وكل ما يخصها سواء مكتوب في قائمة المنقولات أو لا وذلك دون علمها.

وتتابع: “أهلي اتفاجئوا ساعتها وحاولوا يتواصلوا معاه ومع اهله عشان يفهموا ايه اللي حصل ولاعمل كدة ليه وفي كل مرة كانوا بيتهربوا بحجة”.

اللجوء للقضاء

تستكمل منة حكايتها: “اضطريت إلى اللجوء للقضاء ورفعت قضايا تبديد منقولات ونفقة ليا ودة طبعا عشان ماصرفش عليا مليم من ساعة ماسبني في شهر يوليو ٢٠٢١ وعارف اني مابشتغلش ووالدتي ع المعاش وفي مصاريف علاج ومتابعة للجنين وتحضيرات للولادة وغيرها من التزامات”.

وتتابع: “أخدت حكم حبس سنة في قضية المنقولات واتحكملي بنفقة بسيطه مقارنة بمرتبه بس قولت الحمدلله احسن من مافيش، طبعا أول ماعرف رفع استئناف لتقليل المبلغ مع العلم ان مرتبه بيتجاوز ٣٠ الف في الشهر وده حسب مفردات المرتب اللي عملتها ساعتها، واللي زادت الايام اللي فاتت بعد ما اترقى، كما أنه يمتلك سيارة موديل ٢٠٢٢ وشقته تمليك استلمها بمدينة بدر".

رفض تسجيل الولد

تقول منة “إنها ولدت يوم ١٩/١/٢٠٢٢ وعرف ساعتها ورفض انه يحضر أو يتكفل بمصاريف الولادة، كما رفض تسجيل ابنه !!”.

وتتعجب منة من تصرف زوجها تجاه الطفل الوليد: “طبعا لا طلب يشوف ابنه أو يطمن عليه ولا يعرفه ولا يسأل عليه ولا يصرف عليه مليم.. حاول ناس كنير تاني تتدخل عشان الطفل اللي مالهوش ذنب فاللي بيحصل وبرده كان بيتهرب”.

صدمة واستغاثة

صدمة الزوجة الحقيقية كانت عندما اكتشفت انه طلقها غيابيًا حيث قالت: “اكتشفت بقى انه مطلق من ساعة الولاده وده طبعا عشان يسقط حكم النفقة اللي ليا ويخلع ويسافر ويشوف حاله ومستقبله”.

وتابعت: “عليه فاني اتقدم بإستغاثه للسيد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القومي للمرآة وغيرها من مؤسسات وهيئات حماية حقوق المرأة والطفل بمساعدتي في اخذ حقوقي الشرعيه والقانونيه كأم وحاضنه لطفل لم يتعدى عمره سبعة أشهر في توفير سكن ونفقة صغيرة مناسبه لا تقل عن مستوى أبوه المادي ووفقا لمفردات مرتبه الجديدة وان يتكفل بكافة مصاريفه العلاجيه ومستلزماته الخاصة وضمان كافة حقوقه طول فترة حضانته”.



