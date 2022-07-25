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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية للهواء بمدينة السادات

صدى البلد

 قام جهاز شئون البيئة بالانتهاء من إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط  أعلى مبنى جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتعد هذه المحطة أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة السادات كما تعد المحطة الثانية التى تم تركيبها بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2016- 2022 ، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ١١٦ محطة على مستوى الجمهورية ، وهو ما يعد اجتيازاً لمستهدف عام ٢٠٢٢ ، وهو التوسع فى نطاق عمل الشبكة والتى تعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء.

وجدير بالذكر أن محطة الرصد اللحظي تحتوي علي أجهزة رصد كلا من غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون ،وغاز الأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10و 2.5 ميكروميتر بالإضافة إلى وحدة لرصد العوامل الجوية.وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

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