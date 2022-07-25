العامة للاستثمار: حريصون على الاستفادة من الخبرات الهندية في مجالات الهيدروجين والأمونيا الخضراء

خلال اجتماعه بوفد الغرف التجارية الهندية..

بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي، خطط التوسعات الاستثمارية وضخ استثمارات هندية جديدة في مصر، بحضور مُمثلي كبرى الشركات الهندية العاملة في مصر.



واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ودعا الوفد الهندي لتفقد تلك الفرص على أرض الواقع، مؤكدًا اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية في المجالات الاستراتيجية مرتفعة القيمة المُضافة، مثل صناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، والكيماويات، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهندية في تلك المجالات.



وبحث الرئيس التنفيذي للهيئة مع الجانب الهندي خطط توسعات أبرز الشركات الهندية العاملة في مصر، وعلى رأسها شركة "تي سي أى سنمار"، وشركة "فليكس فيلمز"، الرائدتين في مجال الصناعات الكيماوية، واللتان تمثلان نموذجا لقصص نجاح الاستثمار الهندي في مصر، حيث تقوم الشركتان بتوسعات ضخمة، وتخططان لزيادة صادراتهما لدول العالم، م ما يعطى صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.



وأشاد وفد اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي بالإصلاحات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم مناخ الاستثمار، ودور الهيئة العامة للاستثمار المحوري في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقديم مختلف الخدمات الاستثمارية من خلال مراكز خدمات المستثمرين.