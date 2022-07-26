الزراعة في مصر.. تحركات قوية ضد التعدي على الأراضي بجميع المحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٥١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع رؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، لمتابعة موقف وقف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

وتمت إزالة (10) حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما تم عقد 34 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها التعاقد على محصول "الأذرة الصفراء وعباد الشمس ـ قطن ـ مكافحة الثقابات ودودة الحشد الخريفية ـ تنمية ريفية ـ ترشيد المياه ـ موالح.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، متابعة أعمال التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن حملات توعية الأهالي بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات وضرورة تسجيل وترقيم وتحصين الماشية.

بينما كرمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أطباء بعثة الهدى والأضاحي للجهد المبذول من قبل أعضاء البعثة اثناء موسم الحج وتمثيلهم المشرف لمحافظة كفر الشيخ، وعددهم ١٩ طبيبا بيطريا، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين أكثر من 107 آلاف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم تحصين أكثر من 6000 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلا عن تنظيم 178 ندوة إرشادية و692 لقاءً إرشاديا للمزارعين والمربيين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية في مراكز إيتاى البارد، وكوم حمادة، وحوش عيسى.

كذلك، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، والمرور على الحقول الإرشادية لمحصول الأرز ضمن برنامج ترشيد المياه للمحصول، كما تم تنفيذ أعمال المكافحة ومتابعة الزراعات الصيفية بالزمام الزراعي وفحص زراعات الذرة والأرز والقطن، والمرور على محلات الاتجار في المبيدات.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، للوقوف على حركة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتعامل مع منظومة دعم المزارع (كارت الفلاح)، كما تم المرور على زراعات القطن والذرة والأرز، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، لمتابعة سير الأعمال، وإزالة أية عوائق.

كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عن تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما استقبلت مديرية الزراعة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووفدا من بحوث القطن والذرة، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة الدورية لمكافحة الآفات وتكثيف حملات المكافحة والإرشاد والمتابعة الميدانية، كما تم المرور على زراعات القطن والذرة في الحقول.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث قامت لجنة من وحدة سفاجا البيطرية بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصينات والتسجيل والترقيم.

واستكملت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم مواصلة حملات المرور على لجان التحصين بنواحي المحافظة، وتوعية المربيين بأهمية تحصين الحيوانات والتأمين على الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية، ومنع دخول أي أمراض وبائية.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء مواصلة أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمحافظة.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، حملة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لرش أشجار النخيل على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من إصابة أشجار النخيل بآفة العنكبوت الأحمر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء المرور على الزراعات الصيفية وإجراء حصر دقيق لها على مستوي الجمعيات الزراعية بمدن المحافظة، كما تم عقد اجتماع مشترك مع جمعية شباب المستقبل الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود للمشاركة بمؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية.

كما تمت متابعة مزرعة الدواجن بالمنطقة الصناعية بطور سيناء لإنتاج ٦٠٠٠ دجاجة بلدي بهدف ضخها في أسواق المحافظة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان ندوة إرشادية بناحية بنبان، للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وأهمية التحول لنظم الري الحديث.

وعقدت مديرية الطب البيطري لقاءات إرشادية بنواحي إدفو مع المزارعين للتوعية بالتحصينات وأهميتها لوقاية الحيوانات وترقيم الحيوانات والتأمين عليهم ورعايتهم.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: “الزراعة في كل مصر”، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة. .

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.